AKP'den Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Tartışma konusu bile değil

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili açıklama yaptı.

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AKP'den Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama: Tartışma konusu bile değil

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, "Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır" dedi. 

Çelik, Altılı Masa'nın dün gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına tepkisini gösterdi.

Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.  Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil,  geçmişte gördüğümüz gibi  hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir' demişler.

"SONUÇ, EN ILKEL VESAYET ARAYIŞI OLMUŞTUR"

Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.

Bunca toplantıdan sonra 6’lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metodlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gaspetmeye çalışıyorlar.

Bu metodları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

"MILLETIMIZDEN NET BIR DEMOKRASI DERSI ALACAKLAR"

Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.

Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar.

Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.

Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. “Söz ve karar milletindir” diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir."

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