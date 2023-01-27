Altılı Masa'daki liderler anlaştı: Ortak genel merkez kurulacak, ilk hafta kritik makamlara atamalar yapılacak

Altılı Masa’nın son toplantısı, dün İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, ilk kez Millet İttifakı vurgusu yapıldı ve seçimlerin kazanılacağı belirtildi.

Halk TV yazarı Fikret Bila, “Ortak genel merkez” başlıklı yazısında, liderlerin aldığı kararları değerlendirdi ve muhalefetin atacağı adımları aktardı.

ORTAK GENEL MERKEZ KURULACAK

“6 lider seçim kampanyasını ortaklaşa yürütme konusunda görüş birliğine vardılar” diyen Bila, yazısını şöyle sürdürdü:

“Seçim kampanyasının ortak akılla yürütülmesi amacıyla partilerin genel merkezleri dışında ayrı bir bina tutulacak. Bu ortak merkezde partilerin seçim kampanyası sorumluları ortak çalışacaklar.

6 lider miting meydanlarında ortak bir dil kullanacak. Ayrıca 6 parti ortak sloganlarla halkın karşısına çıkacak. Ortak afişler kullanılacak. İktidar değişikliğinde ilk yapılacak işler listelenerek parti binalarına asılacak.

Seçim kampanyası boyunca 6 liderin de yer aldığı ortak videolar medya ve sosyal medya üzerinden sık sık halka ulaştırılacak.

Üniversiteli gençlerin oy kullanmalarını sağlamak için seçmen olarak kayıtlı oldukları yerlere götürülüp getirilmeleri konusunda 6 parti olanaklarını birleştirerek otobüslerle öğrencilerin ulaşımını sağlayacaklar.”

“DİĞER LİDERLER İSTEDİKLERİ TAKDİRDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK GÖREV ALACAKLAR”

Masada anlaşılan bir diğer konu ise yönetim şekli ve liderlerin üstleneceği görevler. Bila, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının seçildikten sonra partisinden istifa edeceğini aktardı.

Son günlerde en çok tartışılan konulardan birisi de Cumhurbaşkanı yardımcılarıydı.

Ankara’nın önemli gazetecilerinden Fikret Bila, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Diğer liderler istedikleri takdirde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacaklar. Milletvekili olmayı tercih eden liderler ise partilerini temsilen cumhurbaşkanı yardımcılığı için başka isim önerebilecekler.

Yeni cumhurbaşkanı, geçiş süreci boyunca, anayasadaki mevcut yetkilerini sistemi normalleştirmek için kullanacak. Kararnameler cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanacak. Ancak cumhurbaşkanı imza atmadan önce diğer liderlerle istişare edecek.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun veya olmasın önemli konularda 6 lider bir araya gelerek ortak karar alacaklar. Liderler, cumhurbaşkanının başkanlığında, bir çeşit cumhurbaşkanlığı kabinesi gibi çalışacaklar.

Her parti kabinede en az bir bakanlığa sahip olacak. Bakanlık sayısı seçim sonuçlarına göre değişebilecek.”

LİDERLER GRUP BAŞKANI

Muhalefet liderlerinin Meclis çalışmalarıyla ilgili de masada karar alındı. Bila’nın aktardığına göre, liderler Grup Başkanı olarak Meclis’te görev alacak:

“6 liderin üzerinde çalıştıkları bir konu da milletvekili olmayan genel başkanların Meclis Genel Kurul çalışmalarına grup başkanı olarak katılabilmeleri. Bunu sağlamak için 6 parti Meclis’te çoğunluk sağlarsa Meclis İçtüzüğü’nü değiştirerek milletvekili olmayan genel başkanların grup başkanı olmaları ve böylece Meclis çalışmalarına katılmalarını sağlayacaklar. Bu değişiklik sağlanırsa cumhurbaşkanı yardımcısı oldukları için milletvekili olmayan liderler partilerinin başında Meclis çalışmalarına katılabilecekler.”

İLK HAFTA YAPILACAK ATAMALAR: MERKEZ BANKASI, MİT, GENELKURMAY…

Seçimlerden sonra atılacak adımlar için liderlerin anlaştığını belirten Bila, yapılacak atamalarla ilgili de bilgi verdi:

“6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda. Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak. Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak.

Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı’nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak.

Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek.

Yargının bağımsızlaştırılması da yeni iktidarın ilk hedefleri arasında. Bu amaçla Hakimler Savcılar Kurulu’ndan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik yapılacak.

6’lı Masa iktidarının temel önceliği ekonomik önlemler, enflasyonla mücadele ve para politikası olacak.”