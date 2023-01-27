Sinan Ateş cinayetinde MHP'li bir isim daha tutuklandı!

Sinan Ateş cinayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli MHP'li avukat Serdar Öktem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen Öktem, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Öktem, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

DAHA ÖNCE TETİKÇİNİN AVUKATLIĞINI YAPMIŞTI

Avukat Öktem, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Doğukan Çep ile MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve firari tetikçi Eray Özyağcı’nın da geçmişte avukatlığını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem