Çep, arandığı dönem evindeymiş: MHP'li vekilin evine giden polise tayin, savcının iznine uzatma!

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında dikkat çeken bilgileri aktardı.

Şardan, Sinan Ateş cinayetinin kilit isimlerinden Doğukan Çep'in, Hasan Gedik dosyasındaki 35 senelik cezası nedeniyle arandığı dönemde Çekmeköy’deki evinde olduğunu ifade etti.

Tolga Şardan ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklanan Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına almak için MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evine giden polis ekibinde yer alan bir polis memurunun tayinin çıkarıldığını yazdı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu personeli polis memuru, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı.

Soruşturmaya ilişkin bir diğer gelişmede ise soruşturma savcısının izninin uzatılması oldu. Şardan, "Aldığım bilgiye göre, soruşturmanın asıl savcısının izni uzatıldı. Başsavcılığın talimatı sonrasında savcının 2 Şubat’a kadar iznine devam edeceği belirtiliyor" dedi.

Tolga Şardan'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinin kilit isimlerinden Doğukan Çep’in ifadesi kamuoyuna yansıdı. Çukurambar cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla halen aranan Eray Özbağcı’nın iki özel harekât polisince Ankara’ya getirilmesini organize eden Çep’in Gürcistan’daki bağlantıları dikkat çekiyor. Bir ayağı Gürcistan’da olan Çep, sıklıkla Batum’da buluyordu. Çep’in, hakkındaki yakalama kararları sebebiyle uzun süredir arandığı için kimliğini gizlemek amacıyla Gürcistan’da bulunduğu sırada “Abdullah” kod adını kullandığını tespit ettim."

SAVCININ İZNİ UZATILDI

"Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Adliyesi’nde kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere, soruşturma savcısı dört günlük izine çıkartılmıştı. Bu süre içinde cinayetin diğer önemli ismi Tolgahan Demirbaş adliyeye getirilmiş ve ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla evine gönderilmişti. Aldığım bilgiye göre, soruşturmanın asıl savcısının izni uzatıldı. Başsavcılığın talimatı sonrasında savcının 2 Şubat’a kadar iznine devam edeceği belirtiliyor. Gariplik savcıyla sınırlı değil. Aynı savcının kâtibi de izine çıkarıldı!"

"SAVCI KAYA, ESKİDEN POLİSMİŞ"

"Bir ilginç bilgi daha vereyim. Soruşturmanın yükü nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dosyaya ikinci savcı atanmıştı geçen hafta. Kıdemli savcı izine çıkartılırken, meslekte henüz üç yılı dolmamış kıdemsiz Savcı Durmuş Ali Kaya’nın mesleki kariyerini önceki Büyüteç’te duyurmuştum. Yine aldığım bilgiye göre; Savcı Kaya, adalet teşkilatında savcılığa başlamadan önce Emniyet teşkilatı personeliydi. Yani polisti! Polislikten savcılığa geçen Kaya’nın Aydın’daki görevinden jet hızıyla Ankara Adliyesi’ne atanmasının bir anlamı olsa gerek. Kaya’nın söz konusu atamasının arkasında kimler var acaba? Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ankara Adliyesi’nde ağırlığının bulunduğunu deyim yerindeyse Bağdat’taki sağır sultan bile duydu. Soylu’nun adliyedeki ağırlığı ile polis kökenli Savcı Kaya’nın Ankara’ya atanması arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusunun yanıtı önemli."

BİR POLİSİN TAYİNİ ÇIKARILDI

"Ateş cinayetinden sonra yaşanan önemli bir gelişmenin bir yansıması oldu. Hatırlanacağı üzere; üçüncü kez adliyeye getirilen ve tutuklanan zanlı Tolgahan Demirbaş, ilk kez MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un yanında gözaltına alınmıştı. Cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla Demirbaş’ı gözaltına almak amacıyla görevlendirilen Ankara Emniyeti Asayiş Şubesi’nden polis ekibi, eve gittiğinde MHP’li Kılavuz’la karşılaşmıştı. Bana ulaşan iddiaya göre; söz konusu polis ekibinde yer alan bir polis memurunun tayini çıkarıldı! Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu personeli polis memuru, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı. Atama sonrasında söz konusu polis memurunun emeklilik dilekçesi verdiği belirtiliyor."

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