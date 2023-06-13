Meclis’te 'Kürdistan' demiş ceza almıştı: AİHM'den 'ifade özgürlüğü ihlal edildi' kararı

Eski HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruda bugün karar çıktı.

AİHM, Baydemir’in başvurusunda, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; Baydemir’e, 9 bin 750 Euro’su manevi tazminat olmak üzere toplam 16 bin 957 Euro ödenecek.

MECLİS KONUŞMASINA “KÜRDİSTAN” CEZASI

Osman Baydemir, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili olduğu dönemde, 2017’deki bir oturumda yaptığı konuşma nedeniyle, “iki parlamento oturumuna katılmama” ve maaşının 3’te 2’sinin kesilmesi şeklindeki disiplin cezasına çarptırıldı.

Ceza, Baydemir’in “Kürt halkının evladı, Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak” ifadesi nedeniyle verildi.

Baydemir, Genel Kurul kararlarına itiraz yolu kapalı olduğu için “yasama faaliyeti sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle doğrudan Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, “disiplin cezasının Anayasanın yargısal denetimini mümkün kıldığı parlamento kararlarından olmadığı” gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi. Baydemir AİHM’e başvurdu.