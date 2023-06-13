HKP'den asgari ücret talebi: 33 bin 752 TL olmalı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), asgari ücret talebini "Asgari ücret en az 33 bin 752 lira olmalıdır! Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, İnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz!” ifadeleriyle açıkladı.

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HKP'den asgari ücret talebi: 33 bin 752 TL olmalı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), asgari ücret talebini 33 bin 752 olarak açıkladı.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak ara zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı öncesi Halkın Kurtuluş Partisi, asgari ücret talebini açıkladı.

HKP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Asgari Ücret, dört kişilik bir ailenin asgari geçim endeksind en aşağı olmamalıdır. Asgari ücret en az 33 bin 752 lira olmalıdır! Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, İnsanca yaşanacak bir ücret istiyoruz!” ifadelerine yer verildi.

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