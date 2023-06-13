Bahçeli'den asgari ücret açıklaması: "Döviz kurundaki dalgalanmalar..."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri alnı açık, başı dik ve müşerrif bir vicdan eşliğinde kavuşturan rabbime şükrediyorum. 14 Mayıs seçimi sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum.

TBMM üyeleri olarak namus ve şeref üzerine ettiğimiz yemin paha biçilemez niteliktedir ve hepimiz için bağlayıcıdır.

Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Sert gerilimler ve gergin bekleyişler ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürüyemeyen koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muntazam avantajları siyaset kültürümüze bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir, millet de hür ve egemendir.

Parlamenter sistemin arıza çıkaran, su kaynatan, huzur ve istikrara pranga vuran mahzurları giderilmiş, Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur.

Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine resmen geçiş sağlamıştır.

Milletin sözü üstüne söz, iradesinin üstünde bir irade olamayacaktır. Zira egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti 14 ve 28 Mayıs'ta dosta güven, düşmana korku salmıştır.

İstismar ve ihanet masasına oturanlar yıkılmış, viraneye dönüşmüştür. Terör örgütleriyle yol yürüyenler, zalimlerin gizli ajandasına hizmetkarlık yapanlar akıntıya kürek çekmiş ancak sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır.

MHP, toplamda 5 milyon 484 bin 820 oy sayısı ve yüzde 10.07 oy oranıyla şeytani planları altüst etmiş, şiddetli iftiraları boşa çıkartmıştır. Elde ettiğimiz bu sonuç başarıdır ve saygındır.

MHP, nadide bir siyaset ekolüdür. Tarihi bir davanın bugünkü temsilcileri olarak taşıdığımız kutsal emaneti en güvenli ve gelişmiş şekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de her birimizin gayesi olmalıdır.

Tarlası sırtında dolaşanlar, yağmur yağsa da ıslanmayanlar için fikir mücadelesi diye bir şey yoktur. Bu kategoride olanlar sadece aymaz, çıkarcı değil aynı zamanda yüreksizdir.

Cumhur İttifakı TBMM'de üstünlüğü gene kazanmış, muktedir siyasi yapısını hamdolsun muhafaza etmiştir. Türkiye'nin istikrarlı ilerleyişine milletimiz omuz vermiştir.

Kurt dondurucu kışı geçirmiş, fırtınalara direnmiş velakin yediği ayazı da hiç unutmamış, hiç unutmayacaktır. Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan siyasetin guguk kuşları seçimin hemen ardından sırt dönmüştür.

Anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular bozduk, çöktü dediler dimdik durduk. Oyumuzu yüzde 2-3 gösterdiler hiç oralı olmadık. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun ırmaklar gibi taştık, karanlık gecede hilal olup parladık. Onlar bizi tanımıyor fakat biz menfur niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını, bunların ne kadar ucuzlaştığını daha iyi biliyoruz. Yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz. Varsın biraz daha oyalansınlar, varsın biraz daha kendilerini kandırsınlar. Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler.

Sayın Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardım. Güvenme dostuna dedim.

Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor ve ülkemize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.