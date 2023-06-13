CHP'de 'sorumluluktan kaçmayacağım' çıkışıyla gündeme gelen Özgür Özel: 'Geri bildirimler çok olumlu, çok çok çok iyi'

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından CHP'de başlayan 'değişim' çağrıları sürüyor.

İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz" ifadesiyle dile getirdiği talebe son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel katılmış ve kendisine yöneltilen "Aday adayları arasında adınız geçiyor. Siz de aday mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV yayınında söz konusu çıkışı sonrası Özel'le konuştuğunu ve geri bildirimleri sorduğunu aktardı: "Dün akşam Özgür Özel'e dedim ki, 'Gün sonundaki raporunuz nedir? CHP ve toplumdan nasıl bir geri bildirim aldınız?'

İlk defa özel bir bilgiyi paylaşalım. Özel, 'Çok olumlu, beklediğimden çok çok çok iyi, çok daha iyi.' yanıtını verdi. Dün itibariyle Özel'in toplumdan ve partiden aldığı tepkileri 'çok, çok, çok iyi' diye değerlendirdiği kayıtlara girmiş olsun."