Meclis'te İlginç Görüntüler: Boş Sıraları Gördü, AKP'li Vekile Seslendi... 'Önünüzde Saygıyla Eğiliyorum'

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TBMM Genel Kurulu'ndaki olağanüstü oturumda ele alınan yasa tekliflerine Cumhur İttifakı milletvekillerinin katılmaması tepki çekti. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Oğuz Üçüncü dışında hiçbir AKP'li vekilin orada bulunmamasını eleştirdi.

Durumu Meclis iradesine saygısızlık olarak tanımlayan Bülent Kaya, "Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında sadece 1 milletvekili arkadaşım var, sayın Oğuz Üçüncü, saygıyla selamlıyorum sizi. 272 AKP'li milletvekilini temsilen tek kişi olarak şu an buradasınız, önünüzde saygıyla eğiliyorum, çok teşekkür ederim kanun teklifinize göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı" diye konuştu.

'ESAS HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI BU'

Meclis Başkanlık Divanı tarafından muhalefetin yoklama taleplerinin, hakkın kötüye kullanımı şeklinde değerlendirilmesine de tepki gösteren Bülent Kaya, “Peki, yoklama yok diye sadece 2 vekille burada bulunmak hakkın kötüye kullanımı değil midir Sayın Başkanım? Sadece 2 vekille bulunup ondan sonra oylama sırasında içeri doluşmak... Esas hakkın kötüye kullanılmasını arıyorsanız orada arayın onu diye buradan bir kez daha teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi