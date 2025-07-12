Meclis’te ‘Söz Alma’ Savaşları: İşte Diğer Vekillerin Önüne Geçmek İçin İlginç Çözüm

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Nefes gazetesi bugün ilginç bir Meclis kulisini yazdı. TBMM Genel Kurulu’nun her birleşiminde, sistemde ilk 30 sıraya giren milletvekillerine birer dakikalık söz hakkı veriliyor. Bu kısa süre, vekiller için hem seçmene mesaj vermek hem de gündeme dair not düşmek adına önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Parmak iziyle çalışan sistemde, hangi vekil parmağını daha hızlı okutursa ilk 30'a girme şansı o kadar artıyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, bu yarışta öne geçmenin bir “kremli” yolu var.

'KREMLİ' ÇÖZÜM

İddiaya göre, bir milletvekili sistemin “ince ayarını” bulmuş: Söz hakkı almak istediği günlerde parmak ucuna krem sürerek cihazın parmak izini daha hızlı okumasını sağlayan vekil, bu küçük numara sayesinde, ilk 30'a kolayca girebiliyormuş.

Kaynak: Nefes