Meclis’te ‘Söz Alma’ Savaşları: İşte Diğer Vekillerin Önüne Geçmek İçin İlginç Çözüm
TBMM Genel Kurulu’nda her birleşimde ilk 30 vekile bir dakikalık konuşma hakkı veriliyor. Parmak iziyle çalışan sistemde hızlı davranmak şart, ancak bir milletvekili bu yarışı “kremli” bir yöntemle çözdü. İddiaya göre parmak ucuna krem sürerek cihazın daha hızlı okuma yapmasını sağlayan vekil, sıralamaya kolayca giriyor.
Nefes gazetesi bugün ilginç bir Meclis kulisini yazdı. TBMM Genel Kurulu’nun her birleşiminde, sistemde ilk 30 sıraya giren milletvekillerine birer dakikalık söz hakkı veriliyor. Bu kısa süre, vekiller için hem seçmene mesaj vermek hem de gündeme dair not düşmek adına önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Parmak iziyle çalışan sistemde, hangi vekil parmağını daha hızlı okutursa ilk 30'a girme şansı o kadar artıyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, bu yarışta öne geçmenin bir “kremli” yolu var.
'KREMLİ' ÇÖZÜM
İddiaya göre, bir milletvekili sistemin “ince ayarını” bulmuş: Söz hakkı almak istediği günlerde parmak ucuna krem sürerek cihazın parmak izini daha hızlı okumasını sağlayan vekil, bu küçük numara sayesinde, ilk 30'a kolayca girebiliyormuş.
Kaynak: Nefes