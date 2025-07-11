Özgür Özel'e Sahneden İner İnmez Soruşturma

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Muratpaşa ilçesinde katıldığı mitingde yaptığı konuşma nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel’in, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesindeki mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak "gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı" belirtildi. Bu nedenle, Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA