Meclis konuşmasında Kürtçe kelime geçen Türkan Elçi'nin mikrofonu kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Meclis Genel Kurulu’nda Dünya Anadil Günü kapsamında söz aldı. Elçi’nin mikrofonu, konuşmasında Kürtçe kelimeler geçtiği için MHP Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan tarafından kapatıldı.

Konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Elçi “Türkçe roman yazan, şiir yazan biri olarak kendi anadilimden bir sözcüğe gösterilen tahammülsüzlük bu ülkenin utancı olarak kaydedilsin isterim” dedi.

Elçi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Anadil Günü'nde Meclis'te yaptığım konuşmamda “Çavayî başî” sözcüğünün akabinde mikrofonun kapatılmasından duyduğum rahatsızlığı ifade etmekte zorlandığımı belirmek isterim. Türkçe roman yazan, şiir yazan biri olarak kendi anadilimden bir sözcüğe gösterilen tahammülsüzlük bu ülkenin utancı olarak kaydedilsin isterim. Konuşma metnimi paylaşıyorum. “Bugün uluslararası anadil günü. Kürtler için de anadili, herkesin anadili gibi kıymetlidir. Çünkü Kürtler de başkaları gibi kendi anadiliyle dünyaya gözlerini açar. Anneleri kendi çocuklarını sözcükleriyle severken hayatı bu dille anlamaya başlar. Kürtçe sevinir Kürtçe kederlenir, Kürtçe ağlar, Kürtçe güler. Yaşadığımız bu topraklarda dilin yok sayılmasının, kamusal alandan dışlanarak ev içine hapsedilmesinin Kürtler açısından zorluğu, acıtıcılığı, rencide ediciliği hiçbir zaman görülmek istenmedi. Kimileri dili seçim meydanlarında oy devşirmek için “çawayî başî?”ya sıkıştırıp kürtleri selamlarken kimileri sadece iki sözcükle slogan atmak için kullandı. Oysa Kürtçe seçim meydanlarındaki iki kelimeden, sadece slogan atmak için başvurulan bir aparattan ibaret değildir. Böyle görmek en hafif tabirle riyakarlıktır. Kürtçe bir halkın yok olmayan, zengin ve özbeöz anadilidir.”