CHP’li Başarır’dan Özhaseki'ye İliç tepkisi: Bir bakan yalan söyler mi?

Ali Mahir Başarır, Mehmet Özhaseki'ye sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Erzincan'daki çevre faciasından günler sonra bölgeye gitmesinin gerekçesini “13 Şubat'ta ameliyat olmasına’” bağladığını anımsatarak, “Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta İstanbul Ticaret Odası ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta Osmaniye’de törende. Bir bakan yalan söyler mi? 13 Şubat'ta ameliyat oldum, diyor bugün (21 Şubat) İliç'e gidiyor" diye tepki gösterdi.

CHP'li Başarır şunları dile getirdi:

“Bakan nihayet İliç’e vaziyet etti. Özür mahiyetinde, sağlık sebeplerim vardı, 13 Şubat’ta iki saatlik bir operasyon geçirdik, ameliyat olduk, dedi. Eğer öyleyse geçmiş olsun. Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta İstanbul Ticaret Odası ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta Osmaniye’de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum’un da, bu bakanın da çevreye ilişkin talanlarına bu ülke alışkın ama bir bakan yalan söyler mi? Türkiye’de infial yaratan bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hala o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün İliç’e gidiyor, 13 Şubat’ta ameliyat oldum, diyor. Peki ameliyatlı bir şekilde İstanbul’da, Osmaniye’de oluyorsun da, 8 gün sonra bugün İliç’e gitmeye utanmıyor musun? Bugün İliç’e gidiyor, sağlık sebeplerinden dolayı gelemedim, diyor. Yalan değil mi? Bakan yalan söylemez.”

9 İŞÇİNİN AİLELERİ SENİN GİBİ GÜLMÜYOR

Konuşması sırasında AKP sıralarından milletvekillerinin gülerek cevap yetiştirmeleri üzerine Başarır sert çıktı:

“Çevre Bakanı bu faciadan sonra oraya gidemiyorsa, buralardaysa, sağlık sebeplerinden dolayı gitmedim diyorsa, neyi savunuyorsunuz? Ve gülüyorsunuz ama 9 işçinin aileleri senin gibi gülmüyor, sırıtmıyor. Bir umutla bekliyor. Ne kadar komik değil mi? Ne kadar komik!”

Kaynak: Gerçek Gündem