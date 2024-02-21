CHP’li Başarır’dan Özhaseki'ye İliç tepkisi: Bir bakan yalan söyler mi?

Bakan Mehmet Özhaseki'nin İliç'e günler sonra gitmesinin gerekçesini “13 Şubat'ta ameliyat olmasına’” bağlamasına tepki gösteren CHP'li Başarır, Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta. Bir bakan yalan söyler mi? 13 Şubat'ta ameliyat oldum, diyor bugün İliç'e gidiyor" dedi.

Son Güncelleme:
><

Ali Mahir Başarır, Mehmet Özhaseki'ye sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Erzincan'daki çevre faciasından günler sonra bölgeye gitmesinin gerekçesini “13 Şubat'ta ameliyat olmasına’” bağladığını anımsatarak, “Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta İstanbul Ticaret Odası ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta Osmaniye’de törende. Bir bakan yalan söyler mi? 13 Şubat'ta ameliyat oldum, diyor bugün (21 Şubat) İliç'e gidiyor" diye tepki gösterdi.

CHP'li Başarır şunları dile getirdi:

“Bakan nihayet İliç’e vaziyet etti. Özür mahiyetinde, sağlık sebeplerim vardı, 13 Şubat’ta iki saatlik bir operasyon geçirdik, ameliyat olduk, dedi. Eğer öyleyse geçmiş olsun. Mehmet Özhaseki, 14 Şubat’ta İstanbul Ticaret Odası ile Kentsel Dönüşüm İstişare toplantısı yapmış. 19 Şubat’ta Osmaniye’de deprem konutları kura ve anahtar teslim törenindeymiş. Murat Kurum’un da, bu bakanın da çevreye ilişkin talanlarına bu ülke alışkın ama bir bakan yalan söyler mi? Türkiye’de infial yaratan bir facia meydana geliyor, 9 işçimiz hala o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil, bugün İliç’e gidiyor, 13 Şubat’ta ameliyat oldum, diyor. Peki ameliyatlı bir şekilde İstanbul’da, Osmaniye’de oluyorsun da, 8 gün sonra bugün İliç’e gitmeye utanmıyor musun? Bugün İliç’e gidiyor, sağlık sebeplerinden dolayı gelemedim, diyor. Yalan değil mi? Bakan yalan söylemez.”

9 İŞÇİNİN AİLELERİ SENİN GİBİ GÜLMÜYOR

Konuşması sırasında AKP sıralarından milletvekillerinin gülerek cevap yetiştirmeleri üzerine Başarır sert çıktı:

“Çevre Bakanı bu faciadan sonra oraya gidemiyorsa, buralardaysa, sağlık sebeplerinden dolayı gitmedim diyorsa, neyi savunuyorsunuz? Ve gülüyorsunuz ama 9 işçinin aileleri senin gibi gülmüyor, sırıtmıyor. Bir umutla bekliyor. Ne kadar komik değil mi? Ne kadar komik!”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mehmet Özhaseki Ali Mahir Başarır
Son Güncelleme:
İddianamede ortaya çıktı: Savcılar ve Cumhurbaşkanı Danışmanı “kediciklerle” görüşmüş Savcılar ve Cumhurbaşkanı Danışmanı 'kediciklerle' görüşmüş
Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı
Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor
Eski 'HDP'li vekilin de bulunduğu 15 kişiye hapis cezası Eski 'HDP'li vekilin de bulunduğu 15 kişiye hapis cezası
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz