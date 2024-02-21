Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

CHP 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı.

Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Mansur Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yapmıştı.

Kendisinin bugün mal varlığını açıklayacağını belirten Yavaş, “Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara’da biraz afişlerimizi astık. Başladılar ‘Bunların parası nereden geliyor?’ Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır" demişti.

Yavaş, son olarak kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı.

İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığı: