'Mavi tik' kaldırılmıştı: Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabına 'gri tik' eklendi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında kapak ve profil fotoğrafları değiştirildi.

Değişikliğin arka arkaya iki defa yapılması, Twitter’da kural ihlaline neden oldu.

Twitter bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hesabındaki 'mavi tik'i kaldırdı.

Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun hesabına 'gri tik' eklendi.

Twitter kurallarına göre 'gri tik', "Bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da çok taraflı bir kuruluşu temsil eden" hesaplara veriliyor.

Bu onay işaretini elçilikler, kolluk kuvvetleri, devlet başkanları, üst düzey diplomatlar, kabine üyeleri, kurum ve devlet görevlileri gibi üst düzey yetkililer kullanıyor.