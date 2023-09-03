Mansur Yavaş'tan iddialara ilişkin yalanlama: Bundan böyle adaysak CHP'den adayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'CHP'den aday gösterilmek istenmediğine' yönelik iddialarına yanıt verdi. Yavaş, "Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP’den adayız" dedi.

Mansur Yavaş'tan iddialara ilişkin yalanlama: Bundan böyle adaysak CHP'den adayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'CHP'den aday gösterilmek istenmediğine' yönelik iddiaları Mansur Yavaş yalanladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, "(Mansur Yavaş) Adaylığını açıkladı ama CHP içinde istemeyenler olduğunu biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı'nın da adı geçiyor. CHP istemezse İYİ Parti ister, hatta AK Parti bile onu ister" şeklindeki açıklamasına Mansur Yavaş'tan cevap geldiğini belirtti.

Yavaş'ın yanıtını köşe yazısında aktaran Altyalı, Yavaş'ın "Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP’den adayız" dediğini belirtti.

Öte yandan Altaylı, Mansur Yavaş cephesinden kendisine gelen değerlendirmeleri de paylaştı:
"Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi 6’lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremiyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kaybedildi ama 19 büyükşehri yerelde kazanacak oya ulaşıldı. Keza kazanılacak ilçe sayısında da artış var. Bu dağınık tablonun, bu birbirine düşmüş masanın kimseye faydası yok.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Eylül ayı içinde 6’lı masanın liderlerini bir davet ile bir araya getirip, yerel seçimler öncesi yeniden bir fikri beraberlik ve ortaklaşa gidilecek bir yerel seçim için aynı masada buluşturmayı hedefliyormuş. 6 lidere bir anlamda “Kendimize gelelim” demeyi planlıyormuş ancak peş peşe gelen açıklamalar sonrası bundan vazgeçmiş gibi görünüyormuş.

Mansur Yavaş CHP’nin kendisini aday göstereceğinden kuşku duymuyormuş. Genel Başkan’ın İstanbul ve Ankara’da mevcut başkanlarla seçime gitme konusunda verdiği söze sadık kalacağını düşünüyormuş.

Yavaş’ın aday gösterilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacağından kuşkusu yokmuş.

CHP dışında bir partiden aday olmaya niyeti olmadığı gibi, olması halinde kazanabileceğini düşünmüyormuş. CHP’nin Ankara’daki gücünü arkasına almayan bir adayın kazanma ihtimali olabileceğini düşünmüyormuş.

Aday olmak istediğini açıklamasının ise CHP yönetimine bir mesaj vermekle alakası yokmuş. Aday olduğunu, psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için açıklamış. Aday olmayabilir dedikodularını kesmek ve İYİ Parti’ye de mesaj vermek amacıyla yapılmış bir açıklama olarak görmek gerekiyormuş.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 6’lı masanın yeniden bir araya geleceğine ve yerel seçim öncesi stratejik bir işbirliği yapacağına hâlâ inanıyormuş ve şu anda yapılan açıklamaları biraz da iç hesaplaşma olarak görüyormuş."

YAVAŞ ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğunu açıklamıştı.

Yavaş, "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim" demişti.

Etiketler
CHP Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
Şimdi anlaşıldı pastane kekleri neden puf puf kabarıyor! İşte o aşçı sırları Şimdi anlaşıldı pastane kekleri neden puf puf kabarıyor! İşte o aşçı sırları
CHP Milletvekili Akdoğan belediye başkan adaylığını açıkladı CHP Milletvekili Akdoğan belediye başkan adaylığını açıkladı
Meğer yanlış pişirmişiz. Tane tane ve daha parlak olan pilavın sırrı çok basitmiş Meğer yanlış pişirmişiz. Tane tane ve daha parlak olan pilavın sırrı çok basitmiş
Kılıçdaroğlu'ndan "Perinaz Yaman" açıklaması: Araştıracak zamanım yoktu, o mesajları bilseydim atamazdım "Araştıracak zamanım yoktu, o mesajları bilseydim atamazdım"
ÇOK OKUNANLAR
En zeki burçlar açıklandı: İşte IQ seviyesi en yüksek burçlar En zeki burçlar açıklandı
300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler 300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı
Herkes onları çok seviyor: En beğenilen 5 burç belli oldu En beğenilen 5 burç belli oldu
İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi: Uçuşa geçecek İslam Memiş altın yatırımcılarına tarih ve seviye verdi