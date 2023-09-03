CHP Milletvekili Akdoğan belediye başkan adaylığını açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yerel seçimlerde Sincan'dan ittifak adayının değil kendisinin aday olması için mücadele edeceğini söyledi.

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CHP Milletvekili Akdoğan belediye başkan adaylığını açıkladı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Sincan İlçe kongresine katıldı. Burada konuşan Akdoğan, Sincan Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Akdoğan şunları söyledi:

“Üç şart sunuyorum. Genel Merkezimiz, tabii ki yine bir karar verip Sincan’ı ittifak olursa diğer ittifak partilerimize verebilir. Ama ben verilmemesi için mücadele edeceğim. Genel Merkezimiz böyle bir kararı taktir etmezse bir, daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte iki, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse üç, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım. Kimse ‘Sincan’da iddialı aday yok’ diyemez. Aslan gibi bir kardeşiniz, Sincan’ı sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır."

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CHP Ankara 2024 Yerel Seçimleri
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