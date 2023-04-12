Mansur Yavaş: Bizim çöp projelere harcayacak bir kuruş paramız yok

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Bölgede 20 yıldır alt yapı ve üst yapı sorunu olduğunu hatırlatan Mansur Yavaş, problemler nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldiğini, 2019 selde can kaybı yaşandığını hatırlattı.

Mansur Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını gerçekleştireceği halk arasında Çayyolu olarak bilinen AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın belediyeye devrediliş sürecini hatırlatarak tepki gösterdi.

Mansur Yavaş, "Çayyolu metrosu ve diğer metrolar eski belediye yönetimi tarafından becerilemediği için Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Çayyolu metrosu bitti ve sonra protokolle belediyeye devredildi bizden önce. 8 Nisan'da görevi devralıyoruz; hemen ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıktı. 'Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metrolara belediyen tahsil edecektir' diye. 1 milyar 750 bin TL bizden kesildi. 1 buçuk milyarıyla size hizmet etmekten alıkonulduk. ABB'yi biz kazanmasaydık bu değişikliği yapmayacaktı. Buna rağmen çalışıyoruz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

BOŞA HARCAYACAK BİR KURUŞ PARAMIZ YOK

Bugün burada 20 yıllık hasreti, beklentiyi vuslata bağlayan projenin resmi olarak açılışı için bir araya geldik.

Bizim çöp projelere boşa harcayacak bir kuruş paramız yok. Ne bir dakika zamanımız, ne de halkın sağlığı, canı dururken başka projelere harcayacak paramız yok. Kendi paramızı harcarken nasıl titiz davranıyorsak sizlerden aldığımız parayı da aynı titizlikle harcamak zorundayız. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu, gelirlerimiz azaldı. Ama biz geldik yapacağız dedik yaptık.

Bu projeyi yıllardır bakanlar ve başbakanlar vaat etti. Yapmak bize nasip oldu. Bunun gururunu 6 milyon Ankaralı ile birlikte yaşayacağız.

HALKIN GERÇEK İHTİYAÇLARI İÇİN PARA HARCARSANIZ HER YERE YETİYORSUNUZ

Halkın gerçek ihtiyaçları için para harcarsanız her yere yetiyorsunuz. Pandemide gelirlerimizin azalması, zorlu ekonomik şartlar, bir yanda deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalar varken yine de Ankara için çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin yatağa aç ve açık girmemesi, hiçbir çocuğun üşümemesi, eğitiminden mahrum kalmaması için de çalışmaya devam edeceğiz.

Gayri ciddi bir anlayıştan halktan yana bir anlayışa geçerseniz, parayı elalemin parası değil milletin parası olarak görür ve harcarsanız önceliği de halkın canına ve sağlığına verirseniz böyle eserler çıkar.

Çayyolu metrosu ve diğer metrolar eski belediye yönetimi tarafından becerilemediği için Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Çayyolu metrosu bitti ve sonra protokolle belediyeye devredildi bizden önce. 8 Nisan'da görevi devralıyoruz; hemen ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıktı. 'Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metrolara belediyen tahsil edecektir' diye. 1 milyar 750 bin TL bizden kesildi. 1 buçuk milyarıyla size hizmet etmekten alıkonulduk. ABB'yi biz kazanmasaydık bu değişikliği yapmayacaktı. Buna rağmen çalışıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor onlarla yarışacağız diye Ulaştırma Bakanlığı oraya ağırlık vermeye başladı. Ankara'da havalimanı metrosunu ya siz yapın ya bütçe verin biz yapacağız diye yazı yazdım. Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında bizim için "Metroyu yapamadılar" der ama Şu anda Mamak metrosu projesi bitti. Kredisi bulundu. Yatırım programına alındı şu anda sadece cumhurbaşkanı onayı bekliyor.

HÜKÜMET SÖZ VERMİŞTİ DEĞİL Mİ?

2019'da belediye seçimlerinden önce Millet İttifakı olarak bir araya geldik ve 11 büyükşehir belediyesinin kazanılması ve farklı bir arayış için bize fırsat verdiniz. Şimdi ise 6 parti bir araya geldiniz Millet İttifakı olarak yola gidiyoruz. Ankara halkı başta olmak üzere 11 büyükşehirde yapılan araştırmada belediye başkanlarının oylarının arttığını görüyoruz. Seçimden önce 'bunlar beceremez belediyeyi batırır; ilk ay bile 50 milyon TL borçla başlayacak işçinin maaşını ödeyemeyecek, bunların derdi başka biz seçilemezsek özellikle İstanbul için Kudüs Mekke elden gider' dediler...

Sosyal yardım kesilecek dediler bırakın kesmeyi iki nesildir yardım alan ailelerin çocuklarının yardıma ihtiyacı kalmaması için onları ücretsiz taşıyoruz kırtasiye kantin yardımı yapıyoruz her türlüğü desteği veriyoruz o çocuklar okusun diye.

Hükümet söz vermişti değil mi? Doğal gazımız çoktu Karadeniz gazı verilecekti... Yine bize nasip oldu doğal gaz yardımı yaptık.

KANDİL'E DE KARŞIYIZ, PKK'YA DA KARŞIYIZ

Hani sosyal yardımlar kesilecekti ? Buna benzer birçok iddia vardı. Sonuçta varmak istediğimiz sonuç bu. Şimdi yine aynı teraneleri duyuyoruz. Biz baştan söyledik... Şeffaf olacağız, ihalelerimiz açık olacak dedik. 4.5 milyar TL onların borcunu ödedik. Parayı nereye ihtiyaç varsa ona harcarsanız her yere para yeter. İktidar değiştiğinde hem israf ortadan kaldırılacak hem de her şey çok güzel olacak. Onlar ne kadar karalarsa karalarsın sadece tutturmuşlar PKK falan filan... Seçimden sonra 10 GB internet vereceklerini söylediler. Akıl edemezler, uzaktan eğitime geçtiler; Ankara'da 10'ar GB interneti ABB verdi, hükümet vermedi. Şimdi diyorum ki vaade gerek yok hala hükümetsiniz hemen interneti verin.