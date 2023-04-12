Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne, namusuna hepimiz kefiliz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

Bugün çok önemli bir projenin bitmiş halini açmak için bir araya geldik.

Türkiye uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran sistemden bu güne farklı görüş farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen birçok siyaset partinin bir araya gelip ortak görüşte uzlaştığı millet ittifakını kurduk. Millet İttifakı'nın bileşenleri, mensupları kendi görüşlerini elbet muhafaza etmek kaydıyla ama; Türk milleti için ortak projelerde ortak çalışmalarda bir araya geldiler. Birbirine saygı duyarak yolculuk başlattılar. Saygı kelimesi çok önemli. Biraz evvel Dursun abi geldi yanıma. Emekli ve siyaseti seven bir abimiz. Doğru Yol Partisi'nden beri siyasetle ilgilenen abimiz.

En büyük derdi ne biliyor musunuz? İki üniversite mezunu torunu yıllardır işsiz. Dursun abimi asabileştiren, gözünden yaş akıtan hale getirenler utansın. Dursun abimin torunu iki üniversiteyi bitirip yıllardır evinde oturduysa; puanları yüksek olmasın rağmen AK Parti bünyesinde tanıdığı olmadığı için atanmadıysa nereye gidip nereye bakıp özel sektörde bile tanıdığın var mı denildiyse iş bulamamışsa Dursun Abimin burayı yakması lazım. Kendisine dedim ki 'ilgileneceğim abi, ilgilenmediğim takdirde çık buraya bağır'.

İnşallah Millet İttifakı iktidar olacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren sizin paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler, hesap verecekler. Çalanlar ve yiyenler, kayıranlar hesap verecek. Hukukla, yargıyla hesap verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp 'yargılayın' diyemeyecek. Siyasetçi intikam makamı değildir.

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Kaynak: Gerçek Gündem