Süleyman Soylu 'olur' verdi: İBB'ye yeni müfettiş yollandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oluru ile Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye eğitim müfettişi Kenan Kavraz yollandı.

Yeni müfettişin 10’dan fazla konuda İBB yöneticilerinden bilgi, belge ve evrak istediği hatta bir kısım yöneticileri de ifadeye çağırdığı belirtildi.

Odatv’nin haberine göre; müfettiş Kenan Kavraz imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda 4 yıldır İmamoğlu’na resmi danışmanlık yapan Murat Ongun, Yiğit Oğuz Duman ve Ertan Yıldız’ın çalışan olup olmadığı, çalışan ise iş sözleşmelerinin ve görev alanlarının ne olduğu soruldu.

Müfettiş ayrıca gönderdiği yazıda reklam şirketi sahibi olan Necati Özkan’ın da İBB’de danışman olup olmadığını sordu. İBB kaynakları, Özkan’ın İBB danışmanı olmadığını belirtirken, müfettişin özellikle 31 Mart 2019 seçimlerinde sandıkların korunmasında büyük pay sahibi olan İstanbul Gönüllüleri’ni de mercek altına aldığı ortaya çıktı.

5393 sayılı belediye kanununun 77. Maddesi belediye hizmetlerine gönüllü katılımını düzenliyor ve buna izin veriyor. 10’dan fazla talep yazısından bir tanesi de İBB’de kullanılan makam araçlarıyla ilgili. Göreve geldiği ilk günlerde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu 1000’den fazla makam aracını iade etmiş ve ‘İsrafı önledik’ demişti.

Yeni müfettiş makam aracı sayısından, kiralama bedellerine kadar geniş bir bilgi dosyası istedi.