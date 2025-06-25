Mahmut Arıkan TBMM'de Konuştu: Zengin Servetini Katlıyor, Vatandaş Hayatta Kalmaya Çalışıyor

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik kırılganlığına, gelir adaletsizliğine ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğine sert sözlerle dikkat çekti.

Ekonomideki kırılgan yapıyı eleştiren Arıkan, savaş bölgelerindeki borsaların bile Türkiye'den daha dirençli olduğunu ifade ederek, "Nasıl oluyor da füzelerin düştüğü Tel Aviv Borsası yükselirken, İstanbul Borsası düşüyor?" diye sordu. Türkiye'nin en küçük küresel dalgalanmada bile ciddi sarsıntılar yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin, dolar milyoner sayısı en fazla artan ülke olduğunu vurgulayan Arıkan, gelir adaletsizliğine tepki gösterdi:

"Dünya ortalaması yüzde 1,2 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 8,4'e çıktı. Zengin servetini katlıyor, vatandaş ise hayatta kalmaya çalışıyor" dedi. "Bu düzen, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor" sözleriyle adaletsizliğe dikkat çekti.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK TEPKİSİ

Eğitimde fırsat eşitsizliğini de gündeme taşıyan Arıkan, okul üniformasına dönüş kararını olumlu bulduklarını ancak asıl sorunun çocukların beslenme, kıyafet ve temel eğitim ihtiyaçlarını karşılayamaması olduğunu söyledi. YKS sınavında bir öğrencinin eşyalarının başına not yazarak bırakmak zorunda kaldığı örneği paylaşan Arıkan, "İşte gerçek yoksulluk ve eşitsizlik budur" dedi.

Arıkan, Türkiye'nin adaletli, dayanıklı ve eşit bir toplum yapısına kavuşması için kapsamlı değişim gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi