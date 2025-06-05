Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said ile GörüştüGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan Arasında Sürpriz GörüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan Arasında Sürpriz GörüşmeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Mahmut Arıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş Açıklamalar Anayasa Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?
Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor
CHP'li Uzun'dan Yangın İçin 'Özel Önlem' Çağrısı CHP'li Uzun'dan Yangın İçin 'Özel Önlem' Çağrısı
Kavurmayı Lokum Gibi Yapıyor! Yılların Ustası Püf Noktayı Açıkladı Kavurmayı Lokum Gibi Yapıyor! Yılların Ustası Püf Noktayı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Otobüs Şoförleri Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Denetimde Otobüs Şoförleri Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Denetimde
İzmir'de İş İnsanına Silahlı Saldırı: Kafede Otururken Vuruldu İş İnsanına Kafede Otururken Silahlı Saldırı
Kurban Bayramı Göçü Başladı: Tatilciler Yollara Düştü, Trafik Durma Noktasında Kurban Bayramı Göçü Başladı: Tatilciler Yollara Düştü, Trafik Durma Noktasında
CHP Lideri Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa Seslendi Özgür Özel Gaziosmanpaşa'da Vatandaşa Seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile Görüştü