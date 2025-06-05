Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA