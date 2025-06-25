CHP'den 25 Maddelik Milli Güvenlik Uyarısı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Millî Savunma Politikalarından Sorumlu isim Yankı Bağcıoğlu, İran ile İsrail arasında yaşanan ve bölgesel güvenlik dengelerini sarsan çatışmalardan yola çıkarak Türkiye’nin savunma stratejisini yenilemesi gerektiğini söyledi. Bağcıoğlu, “Bu çatışma; sahadaki fiziki gücün yanı sıra istihbarat, algı yönetimi, siber güvenlik ve teknolojik yeterliliğin de belirleyici olduğunu göstermiştir” diyerek kapsamlı bir milli güvenlik yol haritası sundu.

Bağcıoğlu’nun “İran-İsrail çatışmasından çıkarılması gereken dersler” başlığıyla kamuoyuna sunduğu 25 maddelik öneri listesi, personel motivasyonundan yapay zekâ destekli komuta sistemlerine, askeri sağlık altyapısından uzay tabanlı gözetleme teknolojilerine kadar çok boyutlu bir güvenlik vizyonu içeriyor. Bu yol haritasının yalnızca savaş zamanına değil, barış sürecinde alınacak önlemlere de odaklandığını vurgulayan Bağcıoğlu, “Türkiye, stratejik sürprizleri bertaraf etmek istiyorsa bu reformları gecikmeden uygulamaya koymalıdır” dedi.

25 MADDELİK YOL HARİTASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun hazırladığı “25 Maddede Millî Güvenlik Yol Haritası” şöyle:

1. Etkin Seferberlik Sistemi: Eğitimli, motivasyonu yüksek ve gerektiğinde süratle aktive edilecek göreve hazır yedek personel sistemi idame edilmeli, araç seferberliği de dâhil geniş kapsamlı – bölgesel olmayan - tatbikatlarla denenmeli.

2. Personel Moral ve Motivasyonu: Personelin özlük ve sosyal hakları korunarak aidiyet duygusu ve moral – motivasyonu güçlendirilmeli.

3. Modern Eğitim Modeli: Muhariplik ruhu kazandıran, çağın gereksinimlerine uygun, kurumsal kültüre sahip ve Kuvvet Komutanlıkları ile bağı koparılmamış eğitim sistemi tesis edilmeli.

4. Çok Yönlü İstihbarat Faaliyetleri: İnsan, elektronik, sinyal, görüntü ve açık kaynak istihbaratı füzyon edilecek şekilde, karşı istihbarat birimi oluşturulmalı. Devletin tüm istihbarat birimlerinin faaliyetlerinin koordine edilmesi için gerekli tedbirler alınmalı.

5. İstihbarata Karşı Koyma ve Beka: Sabotaj, sızma ve iletişim ağlarındaki (ör. WhatsApp) manipülasyonlara karşı barış zamanından itibaren önlem alınmalı.

6. Kritik Tesis ve Kişi Koruma: Kritik tesisler (askeri, savunma sanayi, rafineri, havaalanları, ulaşım hatları vb) ile yüksek önemde kişiler barış zamanından itibaren korunmalı. Kriz, çatışma ve savaş döneminde geri bölge emniyetinin sağlanmasına azami gayret gösterilmeli.

7. Psikolojik Harekât: Dezenformasyon ve algı yönetimi için güçlü birimler kurulmalı ve personelin bu harekâta karşı farkındalığının artırılması için tatbikat senaryolarında bu konulara yer verilmeli. Algı faaliyetlerinin önüne geçilmesi için etkin medya yönetimi yapılmalı.

8. Kabiliyetlerin Sinerji Sağlaması: Jandarma ve Sahil Güvenlik ile Silahlı Kuvvetlerin barış döneminden itibaren yüksek seviyede işbirliği içinde olması sağlanmalı. Ayrıca Çok Boyutlu Harekât yaklaşımı çerçevesinde ticari ve kamu kurumlarının sahip olduğu yeteneklerin harekât sahasında gerektiğinde kullanılabilmesi maksadıyla barış döneminden itibaren gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

9. Dinamik Komuta – Kontrol Yapısı: Her seviyede; hızlı karar veren, verdiği kararı tüm işlem makamlarına ulaştırabilen, geri besleme / rapor alabilen, sade ve çok yönlü tehditlere karşı koyabilen komuta – kontrol sistemi kurulmalı veya mevcut komuta kontrol sistemlerinin karşılıklı çalışabilirliği sağlanarak kuvvet komutanlıkları ve bakanlıklar arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşım imkânı sağlanmalıdır.

10. Güvenli Komuta-Kontrol Yapısı: Siber ve elektronik tehditlere dayanıklı, yedekli sistem altyapısı kurulmalı.

11. Uzay Gözetleme ve Erken İhbar Sistemleri: Gözetleme ve erken ihbar için millî uydu sistemlerinin kullanımının yanı sıra uzay harekât alanının kullanımına yönelik olarak tatbikat senaryolarına uzay boyutu eklenmelidir.

12. Gerçek Zamanlı Tanımlanmış Resim Kabiliyeti: Tüm harekât ortamlarındaki (kara, deniz, hava, siber ve uzay) kuvvetlerin ortak ağda izlenebildiği dijital teşhir ve karar destek sistemleri hayata geçirilmeli.

13. Siber Kapasite: Savunma ve taarruz için güçlü siber yetenekler geliştirilmeli, gerektiğinde kamu ve ticari şirketlerin bu alandaki yeteneklerinin kullanılmasına yönelik hazırlıklara barış döneminden itibaren başlanmalıdır.

14. Yapay Zekâ Destekli Karar Sistemleri: Kritik karar süreçlerini hızlandıracak ve mevcut komuta kontrol sistemlerinin birer parçası olacak şekilde – tercihen millî - yapay zekâ altyapısı geliştirilmeli.

15. Elektronik Harp ve Sinyal İstihbaratı: Elektronik taarruz, destek ve koruma ile sinyal istihbaratı için güçlü bir altyapı tesis edilmelidir.

16. İnsansız Sistemler: Kara, deniz ve havada insansız platformların müstakil veya entegre bir şekilde harekât icra edebilecekleri yetenekler ile bu yeteneklere yönelik doktrinler geliştirilmelidir. Dikine iniş / kalkış yapabilen insansız hava araçlarının kara kuvvetleri birlikleri ve gemilerde kullanımı hızlandırılmalı.

17. Harekât Bağımsızlığı: Atmaca, Akya, Hisar, Siper gibi millî sistemlerle dışa bağımlılık azaltılmalı; yazılım ve kontrol tamamen yerli olmalıdır.

18. Güçlü Hava Kuvveti: Erken uyarı, insansız araçlar, sinyal istihbaratı, komuta kontrol, lojistik destek ve elektronik harp kabiliyetleriyle desteklenen muharip hava gücü geliştirilmelidir.

19. Entegre Hava Savunması: Millî sistemler, NATO ağı ve deniz unsurlarıyla entegre ve katmanlı bir hava savunmasını hedefleyen bir hava savunma sistemi oluşturulmalıdır.

20. Esnek Kara Gücü: Konvansiyonel, meskûn mahal ve asimetrik harekâta uygun donanım ve eğitime sahip, hızlı konuşlanabilir birlikler kurulmalıdır.

21. Çok Katmanlı Sınır Güvenliği: İHA’lar, gözetleme ve tespit sensör/sistemleri, fiziksel engellerle bütünleşik sınır koruma sistemi kurulmalıdır.

22. Millî Lojistik ve Tedarik Sistemi: Savunma sanayi ve ticari lojistik imkânlar ile tam entegre olmuş, harekât sahasında (kara + deniz) kesintisiz bütünleme ve onarım imkânı sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır.

23. Yenilikçi Savunma Sanayi: Hızlı, modüler ve Ar-Ge odaklı savunma sanayi teşvik edilmeli. “Etkin, Adil ve Denetlenebilir Proje ve Kayırmacı Olmayan Personel Yönetimi” hedef olmalıdır.

24. Askerî Sağlık Sistemi: KBRN tehditlerine ve harekât sahası koşullarına hazır, kıta / birlik / gemiler, asker hastaneleri ve Askerî Tıp Akademisi’nden oluşan tüm kademeleri kapsayan askerî sağlık sistemi yeniden kurulmalıdır.

25. Millî Güç Unsurlarının Etkin Kullanımı: Günümüz harekâtlarına yön veren çok boyutlu harekât (MDO) yaklaşımının bir sonucu olarak millî güç unsurlarının (siyasi, ekonomik, askerî, coğrafi, demografik vb.) eşgüdüm içerisinde kullanılmasına imkân verecek bir sistem kurulmalıdır.