Berat Albayrak Aylar Sonra İlk Kez Konuştu

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, görevinden istifa ettikten sonra kamuoyunda uzun süre görünmeyen bir isim olarak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 10. kuruluş yıl dönümü programında açılış konuşması yaptı. Albayrak, konuşmasında vakıf çalışmalarının önemine değinirken, özeleştiri yaparak eksikliklerden ve hatalardan ders çıkardıklarını belirtti.

Albayrak, konuşmasında şunları ifade etti:

"Vakıf işi, herkesin kenarından köşesinden tutarak yarına aktaracağı, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok kıymetli bir iş. İlk günden itibaren uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük önem verdik. Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine inanarak kendimizi geliştirme ve daha ileriye taşıma noktasında önemli adımlar attık."

Hiçbir başarıya kapılmadıklarını vurgulayan Albayrak, “Aldığımız ahlak ve kültür, bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini söylüyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele. Bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım, ama her geçen gün kendimizi geliştirerek” dedi.

Kaynak: AA