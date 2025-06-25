Dervişoğlu'ndan 'Pandora'nın Kutusu Açıldı' Çıkışı

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Meclis’te konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuşmasına Talat Paşa gerginliğine tepki göstererek başladı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları İYİ Parti sıralarında büyük tepkiyle karşılanmıştı. Dervişoğlu, "Çok değil 8 yıl önce aynı kürsüden yapılan benzer bir açıklama karşısında Talat Paşa’yı ve Türkiye’yi savunmak için sıraya giren cumhur koalisyonu üyeleri bugün hiçbir şey olmamış gibi susuyorsa, Türkiye’yi soykırımcılıkla itham eden o zatı ve onun ithal kirli sözlerini umursamıyorsa, orada bir hassasiyet değil üstü kapalı bir onay hatta memnuniyet görülmekteyse, mesele ancak umursamaz, ilkesiz ve teslimiyetçi bir iktidar zafiyetiyle tanımlanabilir. Bu kürsüden Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazılı makamların masalarında oturanlara sesleniyorum. Üç günlük siyasetinizle, 3000 yıllık devletin kirletilmesine seyirci kalamazsınız! Aklınızı başınıza alın. O makamlar için iradelerinize koydurduğunuz ipotekleri kaldırın. Türk milletine, Türk devletine rağmen onların hilafı ısrarında kalırsanız tarih sahnesinde sorumluluktan kurtulamazsınız" dedi.

Konuşmasına Türkiye’de hukuk ve devlet anlayışının zayıfladığı uyarısında bulunarak devam eden Dervişoğlu, “Hukuk devleti kavramının Türkiye'de iki önemli eksiği vardır. Bunlardan birincisi hukuktur, ikincisi ise ne yazık ki devlettir.” diye konuştu. Dervişoğlu, Fatih Altaylı’nın tutuklanmasını da “meşruluğu yeniden üretemeyen, haliyle de geriye iktidardan ziyade alelade bir organizasyon kalmaktadır” sözleriyle hukuksuzluk örneği saydı.

ZEYTİNLİK YASASI TEPKİSİ

AKP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan ve zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifinin Meclis komisyonundan geçmesine tepki gösteren Dervişoğlu, “Zeytin ağaçlarını taşıyacaklarmış, nereye taşıyacaksınız? Sarayın bahçesine mi?” diye sordu. Dervişoğlu, "Nerede devlet aklı, nerede kamu yararı, nerede temel hakların korunması? Yalanla ve talanla yarattığınız tek adam rejiminizi de devleti şirkete, milleti ırgata çevirdiniz. Allah sizi ıslah eylesin. Doymuyor, durmuyor, iflah da olmuyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Dervişoğlu, “Milletin parasını millet için değil gösterişe harcamak, milletimize ise en temel hizmetlerden mahrum bırakmak bu iktidarın artık yerleşmiş politikalarıdır” dedi.

'İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINA ABD ORTAK OLDU'

Dış politika konusuna da değinen Dervişoğlu, Orta Doğu krizlerinde Türkiye’nin duruşunun net olmadığı uyarısı yaptı. “İsrail’in pervasız saldırganlığına ABD de ortaklık etmiştir” diyerek, bölgedeki gelişmelerin Türkiye için bir sorun doğurabileceğini savundu.

'PANDORA'NIN KUTUSU AÇILDI'

"Tarihin her aşamasında özellikle de büyük savaş zamanlarında diktatörlükler, tiranlıklar, tek adam rejimleri, ülkelerinin bekaları yerine kendi bekasını korumak konusunda mahirdirler." ifadelerini kullanan Dervişoğlu, "Savaşa ve barışa o ülkelerin asıl sahibi olan milletler karar vermediği sürece, gayrimeşru rejimler savaştan beslenir ve kan akmaya devam eder. Bugün kalıcı ateşkes ilan edilmiş olsun ya da olmasın, Netanyahu’nun bir süredir üstlendiği ABD’nin vekil gücü ya da uç beyi rolüyle beraber, İran için dile getirdiği 'rejim değişikliği' çağrıları, bölgede yeni bir Pandora'nın kutusunun açılmasına neden olmuştur." dedi.

'İSRAİL LOBİSİ AMACINA ULAŞTI'

ABD-Türkiye ilişkilerine dair de değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, “Türkiye’nin Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh!’ düsturuna sıkı sıkıya sarılması” gerektiğini hatırlattı. İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğuna dair söylentilere de tepki gösteren Dervişoğlu, "İsrail lobisi, İran’ı on yıllarca ABD’de tartıştırmıştır. İsrail lobisi, ABD’nin bu son saldırısıyla amacına ulaşmıştır. Şimdi aynı İsrail lobisinin kimi unsurları son yıllarda özellikle Suriye üzerinden dillerine Türkiye’yi dolamaya başlamışlardır. Bu söylemler, bu tehlikeli kampanyaya odun taşımaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir." dedi.

'NETANYAHU VE TRUMP GÜVENİLMEZ'

Böyle bir tehdit varsa iktidarın gerekli tedbirleri hızlıca alması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Karşımızda bir savaş suçlusu ve insanlığa karşı suç işlemiş bulunan Netanyahu ile 'sonsuz savaşları bitirme' vaadiyle seçim kazanıp iş başına gelince hepsinden çark eden bir Trump bulunmaktadır. İkisi de birbirinden pervasızdır ve güvenilmezlerdir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi