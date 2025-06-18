TBMM’de 'Talat Paşa' Gerginliği: DEM Partili Aslan’ın Sözleri Ortalığı Karıştırdı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Talat Paşa için dikildiği iddia edilen anıt üzerinden başlayan tartışma, Meclis’te sert söz düellosuna dönüştü. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları İYİ Parti sıralarında büyük tepkiyle karşılandı. Tartışma, Başkanlık Divanı’na da sıçradı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara vermek zorunda kaldı.

“BİR HALKIN KAHRAMANI, DİĞERİNİN KATİLİ OLABİLİR"

DEM Partili George Aslan, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Osmanlı dönemine ve 1915’e göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“1915 yılında Osmanlı nüfusunun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklardan oluşuyordu. Bugün sayıları on binlerle ifade ediliyor. Bu insanların başına ne geldi? Biz gerçek bir yüzleşme beklerken, ölüm emri verdiği iddia edilen isimlerin anıtları dikiliyor. Talat Paşa için Ankara’da bir anıt yapılmasını kabul etmiyoruz. Bir halk için kahraman olan biri, başka bir halk için katil olabilir."

BAŞKANVEKİLİ BİNGÖL’DEN TEPKİ: “AYAKLARI YERE BASAN KONUŞUN"

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Aslan’ın konuşmasına sert yanıt verdi. Aslan’ın iddialarının somut delillere dayanmadığını savunan Bingöl, “Burada soyut kavramlarla ithamda bulunamazsınız. Bahsi geçen anıt, Talat Paşa için değil, Ankara Garı Katliamı’nda yaşamını yitirenler için dikildi” diyerek konuşmayı araştırmadan yapılmış bir itham olarak nitelendirdi.

İYİ PARTİLİ SUNAT: “BU KÜRSÜDE HAİNLER YÜCELTİLMEMELİ”

Aslan’ın sözlerine en sert tepki İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’tan geldi. Sunat, kürsüde yaptığı konuşmada:

“Bazı partilerin mensupları bu kürsüyü tarihi çarpıtmak ve milletimize iftira atmak için kullanıyor. Talat Paşa bu milletin değeridir. Sözde soykırım iftiraları emperyalistlerin beyinlere soktuğu yalanlardır. O yüzden buraya çıkan kişiyi lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

DİVAN ÇATIRDADI: KATİP ÜYE MASAYA VURDU, BAŞKANLIK DİVANI’NI TERK ETTİ

Gerilimin tırmanması üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, Sunat’ı da uyardı. “Lanetliyoruz” ifadesinin Meclis tutanaklarına girmesinin doğru olmayacağını belirtti. Ancak bu uyarı İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk’ün tepkisini çekti.

Öztürk, Başkanlık masasına sertçe vurarak, “Siz tarafsız olmak zorundasınız. Bu Meclis’te ‘Ermeni soykırımı’ denemez!” diyerek divanı terk etti. Bunun üzerine Tekin Bingöl oturuma ara verdi.