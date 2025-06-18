CHP Kadın Kolları'nın Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

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CHP Kadın Kolları'nın İstanbul Avcılar’daki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingi öncesinde düzenlemek istediği "Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü"ne polis müdahale etti.

ASU KAYA MÜDAHALEDEN ETKİLENDİ

Yürüyüşe DEM Milletvekili Sevda Karaca, tutuklu belediye başkanlarının eşleri ve anneleri ile birçok kadın kurum temsilcisi katıldı. Polis, yürüyüşe müdahale etti; CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya müdahaleden etkilendi. Buna rağmen kadınlar miting alanına yürüyüşlerini sürdürdü.

Polis müdahalesine tepki gösteren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

'HAKSIZLIĞA İTİRAZ EDEN BÜTÜN KADINLAR BURADA'

"Aylardan beri yapılan tüm hukuksuzlara, tüm haksızlıklara sineye çekiyoruz da, kanun dışına çıkmadan, yasaların dışına çıkmadan. Biz, biz yasal protesto hakkımızı, yürüyüş hakkımızı kullanıyoruz. Bu büyük caddeye, anayola sığmadı kadınlar. Haksızlığa itiraz eden bütün kadınlar burada. Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz burada. Belediye başkanlarımızın anaları burada. Beş aylık gencecik eşleri burada. bir polis memuru diyemeyeceğim ben ona, çünkü Türk polisi şereflidir. Kadına, kadına, kadına saygılıdır. Kadını korur. Bizim örfümüz, insanlığımız budur ve bunu yapar Türk polisi.

Ben şimdiye kadar onlarca defa, yıllardır eylemlerdeyim. Daha benim olduğum hiçbir yürüyüşte, eylemde kadına böyle bir saygısızlık, fiziki müdahale yapılmadı. Önce danışmanıma fiziki müdahalede bulundu, genç bir polis arkadaş diyeceğim ama o polis demeyeceğim. Tekrar ediyorum, o Türk polisini temsil etmiyor. O zorba, o zorba danışmanımın üstüne atladı. Ben danışmanımı korumaya çalışırken, diğer taraftan polis müdürü diye olduğu iddia edilen bir beyefendi diyorum ben, gene de nezaketimi bozmayacağım, oradan o atladı bizim üstümüze bağırmaya başladı. Derken benim biraz nefes darlığı sıkıntım var. Böyle de olunca tabii daraldık."

Kaynak: Haber Merkezi