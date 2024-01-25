Mahkemeden emsal karar: 'Süleyman Soylu'ya ders verdi'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli ve başkanlık koltuğunda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu yönetimi hedef alan 'güvenlik soruşturması' meselesinin akıbetiyle ilgili olarak dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu, bu kadar açık ve net" gibi sözlerle 'teröristlerin' işe girişinin yapıldığını öne sürüyordu.

Terkoğlu, soruşturmaya ilişkin bir mahkeme kararının detaylarını okurlarıyla paylaştı; Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçime aylar kala mahkemenin, Soylu usulü devlet yönetme sistemine adeta ders verdiğini söyledi: "Seçim meydanlarının hikâyesi değişir mi bilmem ama aylarca tartıştığımız 'İBB’deki teröristler' meselesi için emsal bir karar alınmış."

Gazetecinin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ş.B. isimli vatandaş İBB iştiraki olan İsper AŞ’ye iş başvurusunda bulunmuş. Hani 'Su saatlerini teröristler okuyacak' deniyordu ya, öyle değil. Sosyal tesislerdeki garsonluk ilanına başvurmuş.

Her şey de iyi gitmiş. 1 Kasım 2022’de girdiği mülakatı da geçmiş. 29 Kasım’da kendisinden istenen evrakları da teslim etmiş. İş sözleşmesi imzalanmış. Hekim muayenesine bile girip, sağlam raporu almış. Kendisine 24 Aralık’ta işe başlayacağı söylenmiş. İşsizlikten kurtuldum diye seviniyormuş.

Derken...

İçişleri Bakanlığı kaynaklı 'güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' olumsuz sonuçlanmış. Soylu ile daha önce yaşananlar nedeniyle yoğurdu üfleyerek yiyen İBB bürokratları, 9 Aralık 2022’de Ş.B’ye, 'Güvenlikten geçemedin' diyerek işe alınmadığını bildirmiş.

Herkes arkasını dönüp gider ya...

Ş.B. öyle yapmamış. Hakkını aramaya karar vermiş. Bunun için mahkemeye gitmiş. 'İşe giriyordum ama güvenlik soruşturmam olumsuz çıktı, işe alınmamam açıkça hukuka aykırı' iddiasında bulunmuş. Mahkemeye, 'Herhangi bir terör örgütü ile ilişkim ve ilgim yoktur, bu anlamda aldığım hiçbir ceza da bulunmamaktadır' demiş.

MAHKEMEDEN 'İŞE AL' KARARI

Sonuçta...

İstanbul 11. İdare Mahkemesi Ş.B’nin dosyasını incelemiş. Gerçekten de 'arşiv araştırması'nda bir kayıt çıkmış. Ş.B., 20 Kasım 2005’te İstanbul’da gerçekleşen bir olay nedeniyle 'terör örgütü propagandası' ile suçlanarak yargı önüne çıkarılmış. O dönem yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 'kovuşturmanın ertelenmesi' kararı vermiş. Üç yıl içinde yeni bir dava açılmadığı için hakkındaki terör davası da düşmüş. Kısacası Ş.B’nin geçmişinde bir terör yargılaması varmış ama herhangi bir ceza almamış. Dosyası da kapanmış.

Sonuç olarak idare mahkemesi şu karara varmış: 'Davacının arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek bir durumun olmadığı değerlendirildiğinden dava konusu istihdam edilmeme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.'

Güvenlik soruşturması nedir, arşiv araştırması nedir tane tane anlatan mahkeme, 'İşe giremezsin' kararını iptal etmiş. İBB’ye de özetle 'Ş.B’yi işe al' demiş. 12 Ocak’ta da kararını İBB’ye tebliğ etmiş. Usule göre, İBB en geç 30 gün içinde mahkeme kararını yerine getirmek zorunda. Elbette itiraz edip süreci uzatabilir de.

'SOYLU'YA DERS VERDİ'

Projeleri anlatmayı bir kenara bırakıyoruz. Dün terörist ilan ettiğimiz Suudilerle, BAE ile, İsveç’le, Finlandiya’yla sarmaş dolaş olurken bir seçim kazanmak için ülkenin yarısını terörist ilan ediyoruz. 'Sana belediye restoranında garsonluk bile yok' diyoruz. 20 yıl önce ceza almadığı bir olayı bile önüne çıkarıyoruz. Eski FETÖ övücüleri, Hizbullah, İBDA-C ve PKK hükümlüleri 'Değiştim' dedikten sonra cumhurbaşkanının uçağına binerken, iş muhalife gelince 'Açlıktan ölsün' diyoruz. Sonunda bir mahkeme çıkıp buna 'Dur' diyor.

Dava Ş.B. davası gibi görünse de aslında Süleyman Soylu davası. Yerel seçime aylar kala, mahkeme, Soylu usulü devlet yönetme sistemine adeta ders vermiş. Seçim meydanlarının hikâyesi değişir mi bilmem ama aylarca tartıştığımız 'İBB’deki teröristler' meselesi için emsal bir karar alınmış."

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