Lütfü Türkkan: 'İki buçuk yılda bana 22 milyon lira vergi cezası kestiler'

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bundan bir yılı aşkın süre önce şehit yakını olduğu iddia edilen bir kişiye küfür etmesine ilişkin konuşan Türkkan, söz konusu kişinin daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e küfür ettiği için ceza aldığını söyledi.

Türkkan, ''Şahıs şehit yakını değil, İzmir'den Bingöl'e getirildi. Esas ahlaksızlık şehitleri istismar etmektir'' dedi.

''22 MİLYON LİRA VERGİ CEZASI KESTİLER''

Türkkan iktidarın kendisinin üstüne geldiğini öne sürerek; iki buçuk yılda 22 milyon lira vergi cezası kesildiğini ifade etti.

Türkkan, ''Tüm güçleri ile üzerime geliyorlar. 2021 yılında bir vergi cezası kestiler. 2022 yılının şubat ayında vergi denetimi geldi. Telefon açtım, denetim başkanlığına. Dedim ki: 'Arkadaşlar bilmiyorsanız söyleyeyim beyannameyi nisanda veririz.' İki buçuk yılda yaklaşık 22 milyon lira vergi cezası kestiler bana.