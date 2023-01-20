Turhan Çömez'den AKP'lilere 'Londra'da tatil' teklifi

İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa, İngiltere, Almanya'da millet sokakta, aç açık" sözlerine videolu bir paylaşımla yanıt verdi.

Turhan Çömez'den AKP'lilere 'Londra'da tatil' teklifi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. 

Turhan Çömez, Londra'da çekilmiş bir videoyu eklediği paylaşımında şunları yazdı:

"Erdoğan: “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim." 

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