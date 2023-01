İmamoğlu'nun Anadolu turu başladı: 'Söz milletin diyeceğiz, her şey çok güzel olacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’nun Daday ilçesinde İBB katkılarıyla tamamlanan Kapalı Pazar yerinin açılışı öncesi Araç ilçesini ziyaret etti. Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya’yı makamında ziyaret eden Torun ve İmamoğlu’na, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin eşlik etti. Belediye ziyaretinin ardından esnaf turuna çıkan Torun ve İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"BU GÜZEL TOPRAKLARDA SİZLERLE BERABER OLMAK, ÇOK DEĞERLİ, GURUR VERİCİ"

Caddede toplanan vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'dan bir Kastamonu turu planladık. Daday'da güzel bir eserimiz var. Onun açılışını yapacağız bugün. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun Başkanımız bizlerle beraber. O da Ankara'dan geldi, sağ olsun. Hepinize selamlar getirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan selam getirdik. İnşallah memleketimiz için en güzel günlerin, en güzel sonuçların olduğu bir 2023 yılı diliyorum. Ve 2023 yılı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Kastamonu, memleketimizin en kıymetli, en nadide köşelerinden birisi. İstiklal yolunun geçtiği, büyük emeklerin verildiği, Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle; gözü kulağı İnebolu'da, Kastamonu'da olduğu ve memleketimiz için teminat olarak tanımladığı bu güzel topraklarda sizlerle beraber olmak, çok değerli, gurur verici. Yüzüncü yılında o ninelerimize, atalarımıza, dedelerimize hep birlikte layık olalım.”

ESNAF ZİYARETİ MİNİ MİTİNGE DÖNÜŞTÜ

Araç ilçesinden Kastamonu merkeze geçen heyet, cuma namazı sonrasında esnaf ziyareti için Belediye Caddesi’ne geçti. Kalabalık nedeniyle meydana kadar zorlukla ulaşan İmamoğlu, burada vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İSTANBUL’DAN HEPİNİZE SELAM GETİRDİM''

Güzel Kastamonu'nun güzel insanları, yüz binlerce hemşerimizin yaşadığı İstanbul'umuzdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdim, Beni bu güzel seyahatte yalnız bırakmayan siyasi yol arkadaşlarımın yanı sıra, Kastamonu'daki sevgili çocuklar, gençler, kadınlar, beyefendiler, hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle ilginç günlerden geçiyoruz. Bugünler belki zor günler ama aslında bu zor günlerin sonrası çok aydınlık, çok güzel günler olacak. Burada inanılmaz bir enerjiyi, başta gençlerimiz olmak üzere, bütün Kastamonu halkından almış bulunuyoruz.

''BİZLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTEYEN BİR AVUÇ YÖNETİCİDEN BU MEMLEKETİ KURTARACAĞIZ''

Dostlar, ülkemizde şöyle bir atmosfer var. İnsanları ayrıştıran, bölen, kutuplaştıran, fitne, fesat; bunlar var. Halbuki memleketimizin konuşacak o kadar güzel duyguları var ki. Şu cennet vatanın, Kastamonu gibi cennet bir parçasındayız. Dünya güzeli bir yerdeyiz. Bereketi bol, geçmişinde evliyaları, düşünürleri, devlet insanları… Muazzam bereketli topraklardayız. Cumhuriyet’imizin kurtuluş yolundayız, istiklal yolundayız. Yüz yıl önce memleketimizin istiklali için hayatını feda eden geçmişimize, Ata'mıza, dedemize, ninemize layık olma günüdür, layık olma yılıdır 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte bu güzel Cumhuriyet’e borcumuzu ödemek zorundayız. Borç ödeme yılı. Hep beraber çalışacağız; fitnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden, bizleri birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız.

'''SÖZ MİLLETİN' DİYECEĞİZ. ŞART OLSUN HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK''

Siyasi partilerimizin, başta Altılı Masa’mızın genel başkanları… Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, bütün genel başkanlarımız. Millet İttifakı'nın adayı olarak İstanbul'da seçim kazandık. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve diğer bütün liderlerin yoğun çabasıyla, işte açıklandığı düşünülen o tarihte ne diyeceğiz? ‘Söz milletin’ diyeceğiz. Her şeyin çok güzel olacağı günlerin arifesinde, güzel Kastamonu'da ne diyorum biliyor musunuz? Önüne bir söz ekliyorum. ‘Şart olsun, şart olsun her şey çok güzel olacak. Bölüşmeyi, bereketli bir ülkeyi var etmeyi, teknolojiyi, tarımı, gelişmeyi, bilimde, sanatta, üretimde hayatın her alanında 21’inci yüzyılın Türkiye'si olmayı, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmayı, hak ve özgürlüklerin her bireyi koruduğu, hukukun üstünlüğünün her bireye eşit bir şekilde dağıtıldığı, vatandaşlarımızın, evlatlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin hakkının yenmediği, liyakatiyle gelecekle ilgili umutla baktıkları bir Türkiye var etmek adına, hepimiz ant içtik. Var mısınız hep beraber ‘Her şey çok güzel olacak’ demeye. Hep beraber söyleyelim mi? Evet. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak.”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra açılışın yapılacağı Daday ilçesine geçti. Burada İmamoğlu ve beraberindeki heyeti ilçe girişinde Büyükada’dan buraya gönderilen atlar ve binicileri karşıladı. Davul zurna ve atlar eşliğinde Kapalı Pazar yerine gelen İmamoğlu, halk oyunları ekibinin oyunu izledi. Heyet daha sonra açılışın yapılacağı kapalı pazar alanına geçti.