Kılıçdaroğlu: 'Nihayet bir yaşam belirtisi geldi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıyı koruması yönünde defalarca uyardığı SPK'ya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Kılıçdaroğlu: 'Nihayet bir yaşam belirtisi geldi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü yaşayan borsa ile ilgili açıklamalarda bulunmuş; 18 Kasım 2022 tarihli Twitter paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!" ifadelerini kullanmıştı.

''NİHAYET BİR YAŞAM BELİRTİSİ...''

Geçtiğimiz günlerde ise 'SPK'ya son ihtarım' diyen Kılıçdaroğlu, yeni açıklamalarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son ihtar!Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son ihtar!Siyaset

''Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi'' ifadelerini kullanan CHP Lideri, ''SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum'' diye yazdı.

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