Altılı masanın 30 Ocak lansmanı için adres belli oldu

CHP’nin en üst karar organı Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Altılı Masa liderlerinin 26 Ocak’ta gerçekleşecek zirvesi öncesi yapılan toplantının gündemini Altılı Masa çalışmaları, 30 Ocak’ta kamuoyu ile paylaşılacak “Ortak Politikalar Metni” ve “Geçiş Sürecinin Yol Haritası” ile seçim güvenliği oluşturdu.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, PM üyeleri yaklaşık 1,5 saat süren toplantı için “Çok kısa sürdü” ifadelerini kullanırken, bunun nedeni “Birçok başlık açık bir şekilde ifade edilen konulardan oluşuyordu. Yoğun tartışma gerektirecek konular ele alınmadı” sözleriyle açıklandı.

''MERAL HANIM İKİ GÜNDEM ÖNERİSİ SUNDU''

CHP’nin PM toplantısında İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Altılı Masa’nın toplantısının içeriğine dair değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgiye göre cumhurbaşkanı adaylığı toplantıda konuşulmadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya dair, “Meral Hanım iki tane gündem önerisi sundu. O iki öneri de bizim gündemimizde olan konulardı” dedi. CHP lideri Akşener’in kendisine sunduğu iki önerinin içeriğine dair ise PM üyelerine bilgi vermedi.

LANSMANIN ADRESİ BELLİ OLDU

CHP’nin PM toplantısında 30 Ocak’ta Altılı Masa liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek “Ortak Politikalar Metni” ve “Geçiş Sürecinin Yol Haritası”nın açıklanacağı lansman da vardı. Uzun süredir nerede yapılacağı üzerine çalışılan lansmanın adresini CHP lideri Kılıçdaroğlu PM üyelerine açıkladı. Buna göre Altılı Masa’nın 30 Ocak’taki lansmanı CHP ve AK Parti Genel Merkezleri’nin yakınlarında bulunan, Söğütözü’ndeki ATO Congresium’da gerçekleşecek.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN ADAYLIĞINA ‘HUKUKSUZLUK’ YORUMU

CHP’nin PM toplantısında erken seçim ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığına dair de tartışmalar gündeme geldi. Meclis onayı olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adımıyla seçim kararı alınması durumunda Erdoğan’ın aday olup olamayacağının değerlendirildiği toplantıda, bunun “hukuksuz” olduğu vurgulandı.

Bu durumu bildiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu’nun, “Hukuksuz ama bundan da mağduriyet yaratırlar” dediği belirtildi.