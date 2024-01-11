Lütfü Savaş'ın adaylığı geri çekilecek iddiaları vardı: CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da CHP’nin adayı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş oldu. Savaş'ın adaylığının bir sonraki PM toplantısında geri çekileceği iddia edilmişti.

CHP’nin bir dönem daha Savaş’la devam etme kararı kamuoyunda eleştirilirken, CHP Sözcüsü Deniz Yücel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yücel şunları söyledi:

“Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. Bu yaraların sarılması noktasında CHP Büyükşehir Belediye Başkanımız her türlü özveri ve fedakarlığı göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir”

ANTALYA ADAYI NEDEN AÇIKLANMADI?

Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye adayının ise henüz açıklanmamasına ilişkin “Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın açıklanmama sebebi, bir kısım merkez ilçelerle birlikte değerlendirilecek olmasıdır. İncelemelerin devam ediyor olmasıdır” diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek…