İbrahim Kalın, kurucusu olduğu vakıftan atama yaptı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse’yi atadı.

Kalın’ın kurucusu olduğu ve AKP'nin düşünce kuruluşu olarak nitelendirilen Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’nda (SETA) yer alan Talha Köse, X hesabından atamanın ardından açıklama yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde de köşesi olan Köse, “Milli İstihbarat Başkanı Sn. İbrahim Kalın tarafından Milli İstihbarat Akademisi Başkanı olarak atanmaktan büyük onur duydum. Akademi olarak ülkemizde istihbarat konusunun bir bilim dalı olarak geliştirilmesine ve bir istihbarat topluluğu inşasına katkı sunmayı planlıyoruz” dedi.

Köse devamında şunları ifade etti:

“2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarımıza öğrenci almaya başlayacağız. İstihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu uzay sistemleri, yapay zeka ve veri analitiği gibi programlarda eğitim görmek isteyen adayların başvurusuna açık olacak. Akademi bünyesinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kritik konularda araştırmalar yürüterek rapor, analiz vb. yayınlar yapacağız ve bu yayınlarla kamuoyunu bilgilendirmeye ve farkındalık yaratmaya çalışacağız.”

Milli İstihbarat Başkanı Sn. İbrahim Kalın tarafından Milli İstihbarat Akademisi Başkanı olarak atanmaktan büyük onur duydum. Akademi olarak ülkemizde istihbarat konusunun bir bilim dalı olarak geliştirilmesine ve bir istihbarat topluluğu inşasına katkı sunmayı planlıyoruz. — Talha Köse (@Talha_Kose1) January 11, 2024

TALHA KÖSE KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmasının ardından 2002 yılında Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi aldı.

2010 yılında ABD'deki George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünden doktora derecesini aldı. George Mason Üniversitesi (ABD), Maastricht Üniversitesi (Hollanda) ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi kuruluş sürecinde görev aldı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı.

SETA düşünce kuruluşunda Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

İbn Haldun Üniversitesinin kuruluş sürecinde görev aldı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem