Süleyman Soylu'nun yargılanmasına ret!

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eyleminde polisin müdahalesi sonucunda Aydın Aydoğan’ın kolunun kırılmasına dair dönemin İçişleri Bakanı Soylu hakkında açılan davayı Meclis reddetti.

Süleyman Soylu'nun yargılanmasına ret!

'Cumartesi Anneleri’nin, 25 Ağustos 2018’de yapmak istediği 700. hafta eyleminde polisin sert müdahalesi sırasında hak savunucusu Aydın Aydoğan’ın kolu kırılmıştı. Söz konusu müdahaleye ilişkin Aydoğan kolluk kuvvetleri ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Kolluk kuvvetleri ile ilgili dosyada takipsizlik verildi ve dosya Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

"KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; AYM kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız güç, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının engellendiği gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Soylu’yla ilgili davada ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “yetkisizlik” kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yetkisizlik kararı vererek konuyu TBMM’ye yönlendirdi.

Aydoğan da Soylu’nun yargılanması için geçen aylarda Meclis’e dilekçe sundu. Meclis dilekçeyi reddetti. Aydoğan’ın konuyu AYM’ye taşıyacağı öğrenildi. Aydoğan, “Meclis istese soruşturma yetkisi için oylamaya gidebilirdi. Ancak bu yetkisini kullanmadı. AYM’ye bireysel başvuru yapacağım. Konunun peşini bırakmayacağım” dedi.

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Süleyman Soylu AKP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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