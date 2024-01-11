Devletin zirvesinde ani görüşme trafiği: Erdoğan önce Bahçeli'yle ardından Kurtulmuş'la görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Saray'da bir görüşme yapacak. Görüşmenin ardından Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u da ağırlayacak.

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Devletin zirvesinde ani görüşme trafiği: Erdoğan önce Bahçeli'yle ardından Kurtulmuş'la görüşecek

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray’da görüşeceği açıklandı.

Basına kapalı olarak yapılacağı belirtilen görüşme 15.55’te başlayacak.

Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin ardından saat 17.00’de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ağırlayacak.

YARGITAY KARARININ MECLİS'TE OKUNMASINI İSTEDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İkinci AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili Bahçeli ve Erdoğan'ın, Yargıtay kararının okutulmasını istedikleri öne sürülmüştü.

Meclis Başkanı Kurtulmuş ise, Can Atalay kararı üzerinden AYM ve Yargıtay arasında yaşanan krize ilişkin “Meclis’in gündemi içerisinde bu konu gündeme geldiğinde ama şimdi bir şey söylemek istemem. Meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok, süreç içerisinde bunu da göreceğiz” demişti.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan MHP AKP Numan Kurtulmuş Meclis Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay
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