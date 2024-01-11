CHP’nin Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bilecik Belediye Başkan adayı, Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı oldu.

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CHP’nin Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının ardından partisinin Genel Merkez binasında basın açıklamasında bulundu.

Yücel, PM toplantısında 6’sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek, Bilecik Belediye Başkan adayının Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı olduğunu söyledi.

"Birlikte yürüdüğümüz bu yolu 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak hep birlikte taçlandıracağız"
Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Melek Mızrak Subaşı, "CHP Parti Meclisimizin aldığı kararla Bilecik Belediye Başkan adaylığımın kesinleştiğini büyük bir heyecan ve gururla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. CHP Parti Meclisimize, genel başkanımıza ve bu kararın alınmasında en büyük etkisi olan siz değerli vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak hep birlikte taçlandıracak, yolun sonunda Bilecik ve siz değerli vatandaşlarımızın kazandığı mutlu bir bahar sabahına hep birlikte uyanacağız. Alınan kararın Bilecik ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Adaylıkları netleşen diğer il ve ilçelerdeki tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ortak akıl ve dayanışma belediyeciliğini sürdürecek, başta Bilecik olmak üzere ülkemizde CHP’li belediyelerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP’nin Bilecik adayı Melek Mızrak Subaşı oldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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