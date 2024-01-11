Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olacak iddiası: DEM Parti'den açıklama

DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edildi. Yetkililer, iddiaları yalanladı.

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Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olacak iddiası: DEM Parti'den açıklama

Seçimlerde özellikle de İstanbul'da kilit pozisyonda olan olan DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edildi.

Parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı. Demirtaş'ın Diyarbakır için isminin geçtiği ancak kendisinin belediye başkanlığı için bir başvurusunun olmadığı vurgulandı. Diyarbakır'daki adayın ise önseçim ile adaylık başvurusu yapanlar arasından seçileceği belirtildi.

“TAMAMEN YALAN”

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Büyükşehirlerde aday belirleme süreci için Kent Konseyleri'nin kurulduğunu aktaran parti yetkilisi, "Kazan-kazan mantığında olduğumuzu açıklamıştık. Kendimiz kazanmadan kimseye kazandırmayacağız. Elbette muhalefet ile temaslarımız var. Ancak henüz netleşen bir durum yok. İktidar ile görüştüğümüz iddiaları ise tamamen yalan. Onlardan da bize bir görüşme talebi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Parti yetkilisi sadece İstanbul değil, Mersin, Ankara gibi önemli şehirler içinde muhalefetle temaslarının sürdüğünü belirtti.

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2024 Yerel Seçimleri DEM Parti İstanbul Başak Demirtaş
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