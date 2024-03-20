Lütfü Savaş: 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum

Depremde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülmesi nedeniyle yeniden adaylığı uzunca bir süre tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yarışa giren rakibi - eski futbolcu Gökhan Zan hakkındaki iddiaların ardından konuştu.

İddiaya göre Turgay Kocakaya isimli kişi 'AK Parti Hatay İl Binası'ndan aradığını' söyleyerek kayıt altına aldığı bu görüşme sırasında Gökhan Zan'a adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdi. Zan da iddiaya göre 5 milyon dolar için pazarlık etti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Savaş, "Daha önce beni aday yaptırmamak için işbirliği yapmışlardı. Şimdi de kazandırmamak için işbirliği yapmışlar. Benimle alakalı başka bir şey yok. Burada CHP'nin kazanmaması, Lütfü Savaş'ın başkan seçilmemesi için belli çevrelerin çabaları var. Önce Lütfü Savaş'ı nasıl aday ettirmeme meselesi vardı o eşik aşılınca nasıl kaybettirileceğine girmişler. İşte, şu günlerde konuşulanlar onların yansıması. Ama ben bu kadar para ettiğimi, 5 milyon dolarlık adam olduğumu bilmiyordum yani" dedi.

Savaş, ardından şunları kaydetti:

'HARCAYACAK PARAMIZ YOK'

İnanın bizim şu anda seçimde harcayacak paramız yok. Biz nasıl para vereceğiz? Bugüne kadar benimle çok uğraşıldı ama kimse 'Bu adam hırsız, bu adam ahlaksız, bu adam kayırır, birilerine tuzak kurar' diyemedi. 'Lütfü Savaş aday olmasın' diyenler oldu. Niye? Çünkü kazanıyorum, kazanma alışkanlığım var. Bu seçimi de kazanacağız. Burada Lütfü Savaş'ı kazandırmamak için iş birliği yapmışlar.

Ama enteresan bir şey, aralarında hiçbir duygusal, politik bağ olmayanlar, Lütfü Savaş'ın kazanmaması için buluşmuşlar. İnanın, ben bu olayların hiçbirinde yokum. Bu konu patlamadan önce burada iki haftadır konuşuluyordu. İnanın, ben bu konuşmaları dinleme gereği bile duymadım.

'SEÇİMİ 10 PUAN ÖNDE KAZANIYORUM'

Seçim için böyle entrikalara gerek yok. Ben seçimi 10 puan önde kazanıyorum. Biz kimseye sırtımızı dayayarak seçime girmedik. Bir seçimi AKP'deyken kazandım. CHP'den aday olduğumda AKP'yi parasız- pulsuz yendim. İnanın parasızlıktan mazot alamıyorduk. O şartlarda biz yendik. Geçen seçim öncesi vatandaş yapılan 13 bin Suriyeli ve dışarıdan getirilen asker, polis, öğretmene oy kullandırıldı ve seçimi AKP'ye 110 bin fark atıp kazandık.

Bu seçimi de farklı bir biçimde alacağız. Olay bu kadar basit. Ben, başkalarına dayanarak seçimi niye alıyım ki? Güvenme dayına, dayın ölürse aç kalırsın. Burada iş birliği yapmışlar birbirlerine ama o işbirliği yaptıkları arkadaşlar ifşalarda bulunmuşlar. Burada bizim alakamız yok. Asla entrika ve benzer oyunlara girmeyiz. Ben, bugüne kadar girdiğim seçimlere mertçe girdim ve mertçe kazandım. Dört seçimde de şaibeye bulaşmadan yaptıklarımızı, yapacaklarımızı insanlara anlatarak seçimi kazandım.

Bize inandıkları için insanlar oy veriyor. Deprem sonrası, aday adaylığı sürecinde, seçime çok yakın zamanda hakikaten biz de yorulduk. Bıraksınlar seçime çalışalım. Gerçekten bu işlerle alakam yok."