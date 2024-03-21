Leyla Zana'dan barış ve çözüm süreci çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında iktidar ve muhalefete altı konuda çağrıda bulundu. Bakırhan, 'Devlete, yani iktidara yönelik çağrımız; sizi savaştan ziyade Türk ve Kürt ittifakını demokratik bir şekilde güncellemeye davet ediyoruz' şeklinde ifade kullandı. Leyla Zana da katıldığı kutlamada barış ve çözüm sürecinin yeniden başlatılması için çağrıda bulundu.

'Seçimden Sonra Barışın Yolunu Açacağız'

Kutlamada 2016 yılından bu yana siyasi faaliyetlerde yer almayan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden, eski milletvekili Leyla Zana da konuşmacı olarak yer aldı. Zana konuşmasında barış ve çözüm sürecinin yeniden başlatılması için çağrı yaptı, Diyarbakırlalara 'Bu ülkeyi yönetenlere sesiniz ulaştı, hep beraber seçimden sonra barışın yolunu açacağız' diye seslendi.

Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda yapılan kutlamalara, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDK Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sezai Temelli, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.