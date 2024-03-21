CHP'li Mahir Polat, 'Vurgun' iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda maddi hatta yaptığını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saban düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu'nun ''dahil olduğunu'' öne sürdüğü, Kemalpaşa’da ''geçen bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasıyla ilgili'' iddialarda bulunmuştu.

DÜZELTME YAPTI

Polat açıkladığı "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda düzeltme yaptı.

Polat, “Sabah yaptığımız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır.” dedi.