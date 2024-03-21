CHP'li Mahir Polat, 'Vurgun' iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda maddi hatta yaptığını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün düzenlediği basın toplantısında "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını bildirdi.

CHP'li Mahir Polat, 'Vurgun' iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda maddi hatta yaptığını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, saban düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu'nun ''dahil olduğunu'' öne sürdüğü, Kemalpaşa’da ''geçen bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasıyla ilgili'' iddialarda bulunmuştu.

DÜZELTME YAPTI

Polat açıkladığı "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda düzeltme yaptı.

Polat, “Sabah yaptığımız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır.” dedi.

Etiketler
Mahir Polat
Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti... Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti...
Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği Puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor; 41 yıllık aşçının pişi yapma tekniği
Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını tanıttı Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulalarını tanıttı
Yeniden Refah Partisi, MKYK üyesi hakkında kararını verdi Yeniden Refah Partisi, MKYK üyesi hakkında kararını verdi
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı: Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Şimşek işaret etti, vergi dairesi uyardı!
Yeni iddia: Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir Erdoğan hafta sonu emekliye seyyanen zam açıklayabilir
İslam Memiş altınla ilgili rakam verdi: Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu Ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor, e gerçek bu
Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Gonca Vuslateri evlendi, eşinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı? Hangi burç, hangi şehirde yaşamalı?