Kurucusundan Belediyeler Birliği'ne tepki: Yönetiminde tek CHP'li bırakılmadı, AKP'li Belediyeler Birliği haline getirildi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) kurucusu ve Encümen üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, birliğin yeni yönetimine CHP’li belediyelerin dahil edilmemesine tepki gösterdi.

2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Türkiye Belediyeler Birliği, bütçesinin yarısından fazlasına katkı sunan CHP’li belediyeleri birlik yönetimin dışında bıraktı.

"BELEDİYELER BİRLİĞİ AKP'Lİ BELEDİYELER BİRLİĞİ HALİNE GETİRİLDİ"

TBB’nin skandal uygulaması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, birliğin bugün gerçekleşen toplantısında yeni yönetimin belirlendiğini ancak daha önce 4 encümen üyesi olan CHP’nin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu kaydederek şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2023 Mayıs ayı olağan toplantısı bugün yapıldı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümenine 14 AK Partili başkan ve meclis üyeleri encümen üyesi olarak seçildi. Bunun hiç kabul edilir yanı yoktur. Çünkü Türkiye Belediyeler Birliği 1391 belediyenin hakkını korumak üzere onların eğitimine, belediyelerin gelişmesine katkı sağlayacak projeleri üretmek üzere vardır ve biz kurulduğu günden beri bu kurumu böyle yönettik.

Bilinmesi gerekir ki; Türkiye Belediyeler Birliği’nin bütçesi tüm belediyelerin bütçelerinden yapılan kesintiyle, kanunla yapılıyor bu. Yapılan kesintiyle oluşur ve belediyenin bütçesi ne kadar büyükse Türkiye Belediyeler Birliği’ne o kadar fazla para verir. Dolayısıyla Türkiye’nin en büyük belediyeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Adana, Antalya gibi Mersin, Hatay gibi büyük belediyeler CHP’li olduğu için, CHP’li belediyeler büyük belediyeleri oluşturuyor. Dolayısıyla CHP’li belediyelerden kesilen pay Türkiye Belediyeler Birliği’nin bütçesinin yarısıdır. Yarısına yakın bir rakamdır. Böyle olunca da harcamanın bir adalet kuralı içerisinde yapılması lazım. En azından belediyelerin sayısına göre yapılacak hesaplamayla daha önce yaptığımız bir oranlamadır bu. Belediye sayısına göre bir oranlama yapılır. Belediyelerin sayısına göre de bu yapılacak olan hizmet veya belediyelere yapılacak olan yardım, araç, gereç, iş makinesi böyle dağıtılır.

"TÜRK BELEDİYECİLİĞİNE KATKI YERİNE ZARAR VERİR"

Türkiye Belediyeler Birliği’nin tutumunun son 5-6 yıldır değiştiğini savunan Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 5 yıldan bu yana özellikle Sayın Fatma Şahin’in başkan olduğu günden bu tarafa bu böyle olmamıştır. Tamamıyla Ak Partili belediyelere Cumhuriyet Halk Partili ve varsa diğer belediyeler İYİ Parti var, HDP var. Bunların hakları Ak Partili belediyelere dağıtılmıştır. Şimdi bundan sonra tümünü kendi encümen üyelerinden seçtikleri için daha rahat dağıtacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği değil de Ak Partili Belediyeler Birliği haline getirildi. Herkes düşünsün. Bu büyük bir adaletsizliktir. 46 yıllık belediyeci olarak ve Türkiye Belediyeler Birliği kurucusu olarak bunu asla kabul etmem mümkün değil.

Ne insan haklarına ne demokrasiye ne de Türk Yerel Demokrasisinin geldiği nokta itibariyle buna yakışan bir durum değildir. Bu uygulama Türk belediyeciliğine katkı yerine büyük zarar verecektir. Demokrasiye zarar verecektir. Bunu devam ettirmek istiyorlarsa o zaman CHP’li belediyeler para ödemeyecekler. CHP’li belediyelerden Türkiye Belediyeler Birliği’ne para gitmeyecek veyahut şöyle söyleyeyim. Sadece Ak Partili belediyelerin kesintileri belediyelerin vereceği paralarla bütçesini oluştursunlar. O zaman istedikleri gibi dağıtsınlar ama bizim paramızı alıp da başka belediyelere dağıtacaklarsa bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz.’’

Kaynak: Gerçek Gündem