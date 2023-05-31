Aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu: İşte Demirtaş'ın kararının arka planı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığı açıklaması sonrası HDP yönetimi bunun normal bir durum olduğunu belirtti. Demirtaş’a çok yakın bir isim ise "HDP Demirtaş’ı yok sayıyor" dedi.

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Aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu: İşte Demirtaş'ın kararının arka planı

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bugün kaleme aldığı köşe yazısında partisine birtakım eleştiriler yönelterek seçim sürecinde etkili bir çalışma yürütemediklerini söyleyen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

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HDP YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA 

Demirtaş'ın kararına ilişkin HDP yönetimi ilk açıklamasını Halk TV'den Seyhan Avşar'a yaptı. 

HDP MYK üyeleri ile görüşen Avşar, Demirtaş'ın kararının büyütülmemesi gereken bir konu olarak değerlendirildiğini belirtti. 

Avşar'ın görüştüğü isimler ayrıca cezaevindeki diğer siyasetçilerin de tweet ve demeçler üzerinden siyaset yapmadıklarını ve bu durumun da gayet normal olduğunu savundu.

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"HDP İÇERİSİNDE DEMİRTAŞ'IN ÇIKMASINI İSTEMEYENLER VAR"

Demirtaş’a yakın isimler ise Demirtaş’ın uzun bir süredir parti içerisinde dinlenmediğini belirtti.

Demirtaş’a yönelik "HDP içerisinde bir yok sayma durumu yaşandığını" iddia eden bir isim, "Demirtaş sussun istiyorlar. Yaptığı öneriler dinlenmiyor. Üstüne bir de seçim sonuçları da böyle gelince Demirtaş’ı sorumlu tutmaya kalktılar. HDP içerisinde Demirtaş cezaevinden çıkmasın isteyenler var" dedi.

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