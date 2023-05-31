Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası dahi Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'balkon konuşmasında' hedef alınan Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurdu.

Siyasetçi, bugün kaleme aldığı köşe yazısında partisine birtakım eleştiriler yöneltmiş ve seçim sürecinde etkili bir çalışma yürütemediklerini söylemişti.

AKP - MHP iktidarının özellikle son beş yıldır bir tür 'mühendislik' yaptığını belirten Demirtaş, bu süreçte genel merkeze gönderdiği tüm mesajlarda bahse konu durumu anlattığını vurgulayarak "Her seferinde sesim yankılanıp bana dönüyor" demişti.

Demirtaş ayrıca 1 Ocak'ta seçim kampanyası başlattığında amacının kitleleri de kurumları da alarm durumuna geçirmek olduğunu söyledi. Kendilerine önyargıyla bakan tüm toplumsal kesimlere ulaşabilmek için cezaevinden olağanüstü çaba sarf ettiğinin altını çizen siyasetçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık beş bin kişiye mektup ve kart yazdım, binlerce tweet, yüzlerce makale ve röportaj ile HDP’ye kendi imkanlarımla alan açmaya çalıştım. Çünkü çok büyük bir boşluk vardı ve kimse de bu boşluğu doldurmayı denemiyor ya da denese bile başaramıyordu. Ancak bizim mahalleden bazı arkadaşlar bu çabaları anlamaya çalışmak yerine 'kendini öne çıkarıyor' düşüncesiyle linç etmekle uğraştılar. Oysa varsa eksiklikler, yetmezlikler ancak eleştiriyle, öneriyle giderilebilir, vefasızca saldırmakla değil."

'HALKIMIZA LAYIK BİR POLİTİKA ORTAYA KOYAMADIĞIMIZ İÇİN İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLİYORUM'

Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."