Milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ: 10 arkadaş CHP'den istifa dilekçemizi verdik

CHP listesinden milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, CHP'den istifa ettiklerini duyurarak partilerine geri döndüklerini söyledi.

Milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ: 10 arkadaş CHP'den istifa dilekçemizi verdik

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla Milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, “Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz” dedi.

Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."

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