Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması: Yüz yüze görüşme niyetleri var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşme niyetleri olduğunu açıkladı.

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması: Yüz yüze görüşme niyetleri var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşme niyetleri olduğunu açıkladı. İki liderin ne zaman ve nerede görüşeceğine ilişkin ise Peskov, bunun henüz kararlaştırılmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde yüz yüze görüşme konusunu ele aldıklarını söyledi.

Peskov, "Putin, Erdoğan’ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında iki lider gelecekte bir görüşme yapma niyetinde olduklarını doğruladılar" dedi. Görüşmenin zamanı ve yerinin henüz kararlaştırılmadığını belirten Peskov, "Böyle bir anlaşma var. Bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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