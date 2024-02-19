Kulis: Lütfü Savaş'la ilgili yeni bir 'taktik' uygulanacak

Depremler sonrası Hatay'da yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen, ancak CHP tarafından tepkilere rağmen yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'la ilgili belirsizlik sürüyor.

Savaş, ana muhalefet partisince dün Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısına katılmamış, salonda bulunanlar kendisinin 'sandalyesinin dahi bulunmadığını' söylemişti. Gerçek Gündem, okurlarıyla Savaş'ın Genel Merkez tarafından davet edildiğini, ancak oluşacak tepkileri engellemek adına salona çağrılmadığı bilgisini paylaşmıştı. Savaş'ın ismi, sahnede de anons edilmemişti.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, tüm bu gelişmeleri anlattığı haberinde dikkati çeken bir kulis bilgisine de yer verdi.

Savaş'ın adaylığıyla ilgili düğümün bugün çözülmesinin beklendiğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Son dönemlerde aday yapılıp yapılmayacağını konusunda tartışma odağı haline gelen Lütfü Savaş'a başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceği yakın çevresi tarafından belirtildi. Bir kaynak da 'aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak için bir taktik olarak uygulanacağı' yorumunu yaptı."

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