CHP'de Lütfü Savaş muamması: Ankara'da ama salonda değil

GERÇEK GÜNDEM

Depremler sonrası Hatay'da yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen, ancak CHP tarafından tepkilere rağmen yeniden büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Savaş'ın, ana muhalefet partisinin bugün Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısına katılmadığı görüldü. Salonda bulunanlar 'Savaş'ın sandalyesinin dahi bulunmadığını' söyledi.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre Savaş, Genel Merkez tarafından davet edildi, ancak oluşacak tepkileri engellemek adına salona çağırılmadı.

ADAYLIĞININ GERİ ÇEKİLMESİ TALEP EDİLİYORDU

Savaş'ın adaylığı kamuoyunda eleştirilere yol açmış, sol kanatta bulunan birçok parti ve siyasetçi, CHP yönetimine bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunmuştu.

Son olarak deprem sonrası halkın taleplerini dillendirmek adına gösterdiği çabayla öne çıkan Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, ilk açıklamasında Savaş'ın çekilmesi halinde kendisinin de fedakarlığa hazır olduğunu belirtmişti.

Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği sorulan CHP lideri Özgür Özel, söz konusu çağrıya dair şunları kaydetmişti:

"PM'den aldığımız yetki aday çekme ve yeniden aday göstermeyi de içeriyor. Savaş’ın daha ilerisinde bir aday görürsek çekebiliriz. Bunu Lütfü Bey de anlayışla karşılar."