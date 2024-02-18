İmamoğlu espriye dayanamadı: Önce kahkaha attı, sonra sarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir seçmenin "Ben size ilk turda değil, ikinci turda oy vereceğim" esprisi üzerine kahkahaya boğuldu. İmamoğlu, ardından seçmene sarıldı.

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Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi CHP tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun sokakta dolaşırken bir vatandaşla girdiği diyalog gündem oldu.

Seçmen, İmamoğlu ile fotoğraf çektirdikten sonra kendisine "Başkanım ben 31 Martta size oy vermeyeceğim" dedi. İmamoğlu ise "Olsun" yanıtını verdi.

Bunun üzerine genç seçmen, "İkinci turda vereceğim" deyince İmamoğlu, ikinci turun olmadığını söyledi. Seçmen bu kez "Belediye seçimlerinde iki tur yapıyorlar ya, alıştık" ifadesini kullanınca İmamoğlu kahkaha atarak kendisine sarıldı.

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